Médicos que enfrentan al ébola en Uganda carecen de suministros

Bwera, Uganda.- La sala de aislamiento para pacientes de ébola es una tienda erigida en el jardín del hospital local. Los guantes se entregan con moderación a los trabajadores de la salud. Y cuando la segunda persona en esta ciudad fronteriza de Uganda murió luego de que el brote del virus se propagó desde el vecino Congo , el hospital no pudo encontrar un vehículo para quitarle el cuerpo durante varias horas.

"Realmente no tenemos una sala de aislamiento", dijo a The Associated Press el administrador del Hospital Bwera, Pedson Buthalha. "Es sólo una tienda de campaña. Para ser honestos, no podemos acomodar a más de cinco personas ".

Los trabajadores médicos que lideran el esfuerzo de Uganda contra el ébola lamentan lo que llaman apoyo limitado en los días en que aparecieron miembros infectados de una familia congoleña-ugandesa, uno de ellos vomitando sangre. Tres han muerto desde entonces.

Mientras que las autoridades de Uganda elogian a los trabajadores de la salud como "héroes" y dicen que están preparados para contener el virus, algunos trabajadores están en desacuerdo, preguntándose a dónde se han ido los millones de dólares gastados en la preparación para el Ébola si un hospital en la línea del frente carece de suministros básicos.

"Incluso los guantes no son suficientes", dijo el jueves el administrador del hospital. "Les doy pequeños pequeños". Una enfermera asintió con la cabeza.

El viernes, la Organización Mundial de la Salud dijo que el brote de ébola es un "evento extraordinario" de profunda preocupación, pero aún no merece ser declarado como una emergencia mundial. Una declaración de este tipo generalmente genera más fondos, recursos y atención política. La OMS dijo que se necesitan $ 54 millones para detener el brote.

Y, sin embargo, tanto el Congo como Uganda parecían ejercer presión contra una declaración, ya que el Congo contaba los casos de ébola relacionados con Uganda como propios, diciendo que el Congo era donde los miembros de la familia comenzaron a desarrollar síntomas. Las autoridades de Uganda dijeron el viernes que solo tenían un caso sospechoso de ébola en el país.

Más de 1.400 personas han muerto desde que se declaró este brote en agosto en el este del Congo, una de las regiones más turbulentas del mundo, donde los ataques de los rebeldes y la resistencia de la comunidad han afectado el trabajo de respuesta al ébola. El virus puede propagarse rápidamente a través del contacto cercano con los fluidos corporales de las personas infectadas y puede ser fatal en hasta el 90% de los casos, y es crucial identificar a las personas que podrían haber estado expuestas.

Si bien los trabajadores de salud de Uganda no están enfrentando los ataques violentos que han matado a varias personas que responden al ébola en el Congo, siguen corriendo peligro al tratar de aislar, probar y tratar el virus. El equipamiento básico como los guantes es esencial.

Al menos dos enfermeras en el Hospital Bwera pudieron haber estado expuestas cuando ofrecieron primeros auxilios a la familia infectada. Ellos y algunos otros contactos han sido puestos en cuarentena en sus hogares. La OMS dice que se han identificado al menos 112 de esos contactos en Uganda desde que el brote cruzó la frontera cercana.

Una enfermera, que habló bajo condición de anonimato para evitar posibles represalias, cuestionó por qué algunas personas que podrían haber estado expuestas al ébola pueden quedarse en casa.

"Me gustaría que pudiéramos coordinar", dijo el administrador del hospital sobre la aparente confusión sobre cómo manejar el brote.

La ministra de Salud de Uganda, Jane Aceng, dijo a la AP el sábado que los funcionarios del distrito en Kasese eran responsables de los limitados suministros médicos después de retrasar la presentación de su presupuesto.

"Claramente es responsabilidad del distrito ordenar los suministros", dijo. "Si no han hecho las órdenes, no podemos suministrarlas porque no sabemos cuánto necesitan". En cuanto a la mejora de la improvisada sala de aislamiento en el jardín del hospital, ella dijo que "no es económico". No es rentable "construir estructuras permanentes.

Uganda ha enfrentado múltiples brotes de ébola y es un líder regional en la lucha contra el ébola, incluso si esta parte del país nunca ha experimentado un brote. Algunos médicos ugandeses se desplegaron en el brote de África Occidental de 2013-2016, el más letal de la historia.

Los trabajadores de la salud en este brote ahora tienen el beneficio de una vacuna contra el ébola experimental pero efectiva que se está utilizando ampliamente, con más de 130,000 dosis distribuidas. Uganda ha vacunado a casi 4,700 trabajadores de la salud, con más vacunas a partir del sábado.

Sin embargo, la corrupción es desenfrenada, y muchas personas locales se muestran despreciadas de que los funcionarios del gobierno estén fuera de contacto.

Cuando el hospital de Bwera intentó organizar un entierro seguro el jueves para una de las primeras víctimas de ébola en Uganda, los funcionarios se dieron cuenta rápidamente de que no había ningún vehículo. El entierro tuvo lugar horas más tarde y en la oscuridad , lo que algunos residentes llamaron una señal de las deficiencias del gobierno.

"Esto debería haber sido hecho por la oficina de salud, la oficina de salud del distrito", dijo Moses Mugisa, empleado de la ciudad fronteriza de Mpondwe-Lhubiriha, quien finalmente encontró transporte para el cadáver.

Además, dijo, los equipos voluntarios de salud que realizan pruebas de detección del Ébola en la frontera han estado sin pagar por cerca de cuatro meses. Criticó la decisión de los funcionarios del gobierno de Kampala, la capital, de visitar solo brevemente después de que se anunció el primer caso de ébola en Uganda.

"Tenemos mucho trabajo que hacer", dijo.