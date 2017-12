Medios crean una comisión sobre mala conducta sexual

Los Angeles.- Las mayores figuras e instituciones en entretenimiento han establecido una comisión presidida por Anita Hill que intenta combatir la mala conducta sexual y la desigualdad en la industria a raíz de la gran ola de revelaciones impulsada por las acusaciones contra Harvey Weinstein.

Una declaración anunció el viernes la fundación de la Comisión sobre el acoso sexual y la promoción de la igualdad en el lugar de trabajo, un grupo que surgió de una reunión convocada por Kathleen Kennedy, productora de "Star Wars" y varias otras mujeres prominentes de la industria.

"La Comisión no buscará una sola solución, sino una estrategia integral para abordar las causas complejas e interrelacionadas de los problemas de paridad y poder", dijo Kennedy en un comunicado.

Los ejecutivos principales de casi todos los principales estudios de Hollywood, cadenas de televisión y sellos discográficos asistieron a la reunión y acordaron fundar y financiar el grupo, según el comunicado.

La larga lista incluye al CEO de Disney, Bob Iger, a la CEO de Paramount, Karen Stuart, al CEO de Universal Music Group, Sir Lucian Grainge, y al director ejecutivo de CBS, Leslie Moonves.

Las academias de cine y música y muchas de las principales agencias y sindicatos que representan artistas también se inscribieron.

"El hecho de que tantos líderes de la industria -entre películas, televisión, música, medios digitales, sindicatos, agencias ... y gremios- se reunieran, en una sala, para explorar soluciones habla de una nueva era", dijo Kennedy.

El grupo eligió como su presidente al profesor de leyes Hill, quien llevó el concepto de acoso sexual a la conciencia nacional en 1991 cuando testificó durante las audiencias de confirmación de la Corte Suprema de Clarence Thomas.

"Es hora de poner fin a la cultura del silencio", dijo Hill en un comunicado. "He estado en este trabajo durante 26 años. Este momento nos presenta una oportunidad sin precedentes para hacer un cambio real ".

La comisión dijo en su declaración que volvería a convocarse inmediatamente después del primero del año para perfeccionar su misión, alcance y prioridades.

Las revelaciones sobre Weinstein en The New York Times y The New Yorker en octubre han provocado dos meses diferentes al mundo mediático, con acusaciones casi diarias de asalto y abuso sexual que han atrapado a algunos de los jugadores más destacados en el entretenimiento. incluyendo a Kevin Spacey, Louis CK, Dustin Hoffman y Russell Simmons.

Hill ha estado haciendo apariciones en el sur de California en los últimos días antes del anuncio del viernes, hablando en una reunión de artistas y ejecutivos en Beverly Hills la semana pasada.

Ella dijo que sabía que a pesar de la confirmación de Thomas a la Corte Suprema, el problema volvería algún día.

"Nunca creí que 1991 fuera el final", dijo, "y me aseguré en mi vida de que nunca lo vi como el momento decisivo para mí o para este tema".

Otras noticias:

SALMA CONTRA WEINSTEIN

La actriz mexicana Salma Hayek aceptó su “cobardía” en un principio. Sin embargo, el día de hoy a decidió no guardar más silencio.

SU VOZ SE UNE A TODAS AQUELLAS MUJERES QUE FUERON ACOSADAS SEXUALMENTE POR EL MAGNATE DE HOLLYWOOD, HARVEY WEINSTEIN.

Salma lo contó en un artículo en las páginas de opinión de The New York Times,en el que relata la “pesadilla” que sufrió a manos de Weinstein cuando trabajó con él en la producción de la película Frida, la producción cinematográfica soñada por Salma Hayek, donde además de dar vida a Frida Kahlo, fungió como productora.

“Harvey Weinstein fue también mi monstruo”, se titula el artículo escrito del puño y letra de Salma Hayek, en el que admite que ha tardado mucho en sumar su voz a las que denunciaron los presuntos abusos del productor por miedo a tener que contar lo que le sucedió y por haberse creído que formaba parte de su pasado.

Además la actriz es parte de una campaña en contra del acoso sexual en Hollywood.

