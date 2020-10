Meghan Markle afirma que fue la celebridad más troleada en el 2019

Reino Unido.- La duquesa de Sussex Meghan Markle ha declaradoque fue "la persona más trolleada del mundo entero en 2019" en un podcast grabado para el Día Mundial de la Salud Mental en Reino Unido.

Meghan Markle y su esposo, el príncipe Harry, se unieron a tres estudiantes de secundaria de California en un episodio de su podcast Terapia para adolescentes para discutir temas como el estigma de la salud mental, el cuidado personal y el abuso en línea.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La pareja también habló sobre el impacto que la pandemia de coronavirus ha tenido en la relación de las personas con la tecnología y las redes sociales, lo que ha llevado a las personas a pasar más tiempo en sus teléfonos.

"Si no estás en la escuela y te encuentras más en tus dispositivos o en línea, ¿verdad? Y hay mucha vulnerabilidad allí que creo que mucha gente está experimentando.

Meghan Markle y Harry fueron el tema de convsersación durante todo el 2019. AFP

"Y sí, es una excelente manera de conectarse, pero también termina siendo un lugar donde hay mucha desconexión ", dijo la duquesa.

Ahora, ocho meses después de eso, ni siquiera era visible. Estaba de baja por maternidad o con un bebé. Pero lo que pudo ser fabricado y producido. Es casi imposible de sobrevivir.

"Eso es tan grande que ni siquiera puedes pensar en cómo se siente. Porque no me importa si tienes 15 o 25 si la gente dice cosas sobre ti que no son ciertas, lo que eso hace a tu salud mental y emocional es tan dañino ".

Muchos de los comentarios de farándula que recibe la pareja es de acuerdo a su vestimenta. Twitter

Meghan continuó hablando de cómo sus experiencias han dado forma al trabajo que ella y el príncipe Harry hacen en términos de abordar el estigma asociado a los problemas de salud mental.

“Y entonces creo que desde mi punto de vista, y parte del trabajo que hacemos desde nuestra propia experiencia personal, poder hablar con la gente y entender que aunque nuestra experiencia es única para nosotros - y obviamente puede parecer muy diferente a lo que la gente experiencia en el día a día - sigue siendo una experiencia humana y eso es universal.

"Todos sabemos lo que se siente cuando nuestros sentimientos son heridos, todos sabemos lo que se siente estar aislado o ser ajeno ... todos lo estamos resolviendo". Meghan continuó diciendo que "le está yendo muy bien" en este momento.

Muchos de las reglas de etiqueta que tuvo que adoptar Meghan Markle fueron "duras" de acuerdo a su opinión. AFP

“Los últimos meses han sido para todos, ciertamente no podemos quejarnos, somos afortunados de que todos tengamos nuestra salud, tenemos techos sobre nuestras cabezas”, agregó. Harry estuvo de acuerdo:

"La parte única de nuestro trabajo es lo que sea que estés pasando y lo que sea que estén pasando otras personas, todo es relativo al entorno en el que se encuentran.

"La mayoría de las personas con las que he hablado en Londres o en el Reino Unido se han quedado atrapadas en bloques de pisos de gran altura, sin poder ver ningún césped o espacios verdes abiertos".

Harry agregó que él y Meghan han estado "increíblemente agradecidos" de tener un espacio al aire libre donde su hijo de un año, Archie, puede dar sus primeros pasos.