Melania Trump NO quiso usar el mismo baño que los Obama usaron

Estados Unidos.- Este viernes trascendió que Winston Wolkoff, la ex asesora y amiga íntima de Melania Trump confesó que la primera dama de Estados Unidos no quiso mudarse a la Casa Blanca hasta que cambiaran la regadera y el baño de la casa habitación principal.

Días antes de que el libro "Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship With the First Lady" saliera a la venta, una fuente anónima filtró información sobre su contenido, misma que reveló al periódico The Sun que Melania Trump se negó a mudarse hasta que la propiedad “hubiera sido completamente rediseñada y renovada”.

Dicho libro a cuando una serie de polémicas, ya que en el texto se pueden leer tres temas principales: Quién es Melania Trump; por qué Wolkoff fue elegida para el comité inaugural presidencial de Trump y por qué la despidieron, así como la relación de la esposa del Presidente con su hijastra Ivanka, la favorita de su padre, quien fue tachada de "princesa" por su madrastra.

La autora del texto, quien estuvo presente en diversas obras de caridad en Nueva York y eventos de moda y arte, conoció a Melania gracias a Vogue, ya que solía trabajar para la editora de la revista, Anna Wintour; ayudó a organizar nueve Met Gala.

Mi sexto sentido me advirtió que no confiara en los Trump. Pero tuve una corazonada: 'Melania no es uno de ellos. Ella es una de nosotras.

"Pensé que tenía una amiga increíble. Pero cuando realmente la necesitaba, Melania no estaba allí para mí. De repente me dí cuenta de que no era realmente mi amiga, en el verdadero sentido de la palabra, escribe Stephanie Winston Wolkoff en su libro".

Stephanie, quien mantuvo una estrecha amistad con la Primera Dama de Estados Unidos por casi dos décadas, describe a Melania como una persona a la que no le importan las críticas, impenetrable, imperturbable e inexplicablemente tranquila.