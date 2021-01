Melania Trump habla por primera vez de los hechos violentos en el Capitolio de EE.UU

Wilmington.- Melania Trump, la primera dama de los Estados Unidos, habló por primera vez sobre los hechos violentos ocurridos el miercoles por la toma de Capitolio por partidarios de Donald Trump, donde fallecieron cinco personas incluido un policía (Washington: Caos, muertes y escenas nunca antes vistas marcarán la historia de EE.UU.).

Melania Trump, dijo estar “decepcionada y desanimada”, por lo ocurrido en Washington, asimismo, aseguró que le parece vergonzoso que en torno a estos trágicos sucesos haya habido chismes lascivos, ataques personales injustificados y acusaciones falsas y engañosas contra su persona.

Es inspirador ver que tantos han encontrado pasión y entusiasmo al participar en una elección, pero no debemos permitir que esa pasión se convierta en violencia, dijo Melania Trump en su mensaje.

La primera dama, no dijo con exactitud a quien se refería sobre los ataques a su persona, sin embargo la semana pasada, Stephanie Winston Wolkoff, ex amiga de la primera dama y ex asistente en la Casa Blanca, escribió un editorial acusando a la Sra. Trump de ser "cómplice de la destrucción de Estados Unidos".

Su amistad terminó amargamente después de que Wolkoff, quien había trabajado en la organización de las festividades para la toma de posesión de Trump en 2017, dijera que la primera dama no la defendió después de que surgieron preguntas sobre el gasto inaugural, ahora tema de investigaciones federales y del Congreso.

En el mensaje del lunes, la primera dama dijo: “Esta vez se trata únicamente de sanar a nuestro país y sus ciudadanos. No debe utilizarse para beneficio personal ".

“Nuestra nación debe sanar de manera civilizada”, escribió. “No se equivoquen al respecto, condeno absolutamente la violencia que ha ocurrido en el Capitolio de nuestra Nación. La violencia nunca es aceptable ".

También instó a las personas a detener la violencia, a no juzgar a las personas por el color de su piel o "usar ideologías políticas diferentes como base para la agresión y la crueldad". No hizo ningún comentario sobre su esposo o su papel en alentar a sus seguidores a ir al Capitolio.

Por último la esposa del presidente de los Estados Unidos, dijo estar honrada y agradeció a los millones de estadounidenses que los apoyaron durante los últimos 4 años.

Ha sido el honor de mi vida servir como su Primera Dama. Quiero agradecer a los millones de estadounidenses que nos apoyaron a mi esposo y a mí durante los últimos 4 años y mostraron el increíble impacto del espíritu estadounidense. Les agradezco a todos por permitirme servirles en plataformas que son queridas para mí.

El presidente ha pasado las semanas posteriores a la pérdida de la contienda presidencial de noviembre difundiendo afirmaciones infundadas de que la votación estuvo contaminada por un fraude masivo y que la elección le fue robada.

Numerosos funcionarios estatales y federales, incluido el ex fiscal general de los EE. UU. William Barr, dijeron que no había evidencia de fraude a una escala lo suficientemente masiva como para haber afectado el resultado, según lo publicado por Associated Press.

Trump alentó a sus partidarios a acudir en masa a Washington el miércoles pasado, el día fijado para que el Congreso certifique el voto presidencial. Tras dirigirse a un mitin cerca de la Casa Blanca en el que animó a sus seguidores a seguir luchando, irrumpieron en el Capitolio.