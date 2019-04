Melinda Gates escribe sobre la dura cultura de Microsoft

Melinda Gates posa para un retrato con su libro "The Moment of Lift" en Kirkland, Washington, con una fotografía del 18 de abril de 2019. Gates, ex executiva tecnológica de Microsoft, feminista y simpatizante abierta del movimiento MeToo escribió sus memorias en el libro. The Associated Press hizo una reseña del libro antes de su publicación el martes. (Foto AP/Elaine Thompson)