Menor de 14 años pide ayuda desde balcón por padre abusador

España.- Una adolescente de 14 años pidió auxilio desde el balcón de un cuarto piso porque su padre la quería violar, en la ciudad española de Valencia.

El hecho sucedió el pasado martes alrededor de las 23:15 horas en un apartamento ubicado en el distrito Marítimo, cuando la menor, desesperada, se aferró al barandal del balcón de su

vivienda para huir de su padre que la intentaba agredir sexualmente y gritar a los vecinos en busca de auxilio.

Mientras la madre estaba ausente debibo al trabajo, el padre había intentado abusar sexualmente de su hija en una habitación. La menor aprovechó que el hombre había acudido a otra habitación para escapar al área del balcón y pedir ayuda, según reportó El País.

Los vecinos fueron en su ayuda y, tras tocar la puerta sin que el padre abriera, la derribaron, evitando así que la menor fuese abusada por el hombre, de 38 años de edad, originario de Bolivia.

"Los vecinos golpearon la puerta para entrar, porque el padre no abría. Me contaron, porque yo desde aquí no lo oí, que le gritaban a la niña desde la calle que no se tirara, que aguantara", relató una vecina.

Al lugar acudieron agentes de la Policía de Valencia, quienes detuvieron al agresor y evitaron que fuera linchado por los vecinos.

No era la primera vez

La adolescente, que es la mayor de tres hermanos, detalló a las autoridades que esta no era la primera ve que su padre la agredía de esta manera. Algo similar sucedió el año pasado, cuando la menor se encontraba bañándose con su hermana menor y descubrió que su padre las grababa con una cámara oculta.

El miedo impidió que la víctima lo denunciara en aquel moomento, aunque confiesa que llegó a dormir con unas tijeras bajo la almohada y otra almohada entre las piernas.

El agresor fue tasladado a la Inspección Central de Guardia, donde quedará a disposición de las autoridades correspondientes. Mientras la madre regresaba desde su trabajo, ubicado en Alicante, las autoridades resguardaron a los menores.

