Menor mata a su bebé recién nacida a tijerazos en Colorado, no quería que su madre se enterara

Colorado.- Una joven madre madre está acusada de matar a tijerazos a su bebé recién nacida inmediatamente después de dar a luz en su habitación, ya que no le podía decir a su mamá que estaba embarazada, informaron las autoridades de Colorado.

Según el reporte, la joven, quien en los días próximos a dar a luz cumpliría 18 años, se encontraba de compras con familiares cuando se empezó a sentir enferma, por lo decidió ir a su casa, ya estando en su habitación, rodeó su cuerpo con almohadas.

A eso de las 02:30 a.m., un testigo que se encontraba en ese momento en la casa, vio en el suelo una línea de sangre hacia el baño, así fue como la familia de la adolescente se dio cuenta estaba embarazada.

De inmediato los parientes de la chica llamaron al 911 y Leiyla Marrissa Cepeda, como fue identificada la joven fue trasladada a un hospital.

Cabe aclarar que, los parientes supuestamente no escucharon nada raro esa noche, ni sabía que Cepeda estaba embarazada, según lo informado por El Diario.

Al llegar los oficiales hallaron a la vivienda de la joven, encontraron a la bebé sin vida y su cuerpecito tenía heridas en el torso y pecho; asimismo, la policía encontró el par de tijeras, con el que presuntamente habría asesinado a la pequeña víctima.

Según la versión de la joven, la pequeña cayó de su cuerpo cuando se levantó y el cordón umbilical se rompió, intentó agarrar la cabeza de la bebé durante el proceso de parto y trató de halarla pero no lo logró.

Cepeda, alega también, que la bebé no se estaba moviendo ni llorando, que uso las tijeras para cortar el cordón y negó haberle hecho algún daño con el objeto punzocortante.

La acusada dijo que no podía ser mamá y no le podía decir a su madre que estaba embarazada. Pero cuando fue cuestionado de por qué hizo lo que hizo, Cepeda contestó que la bebé no se estaba moviendo.

Según Law&Crime, la joven madre dijo que no podía ser mamá y no quería decir a su madre que estaba embarazada. Pero cuando fue cuestionado de por qué hizo lo que hizo, Cepeda contestó que la bebé no se estaba moviendo.

Te recomendamos leer:

Actualmente, Leiyla Marrissa Cepeda enfrenta cargos de asesinato en primer grado por apuñalar en múltiples ocasiones en hechos reportados el 8 de junio en la ciudad de Nunn.