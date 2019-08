Menor se cuelga de tendedero para evitar que su padre abuse de ella

Valencia.- Habitantes de un edificio en el distrito Marítimo de Valencia pudieron evitar que una adolescente, de 14 años, perdiera la vida por estar colgada en el tendedero de su vivienda, en el cuarto piso pidiendo ayuda porque su padre quería abusar sexualmente de ella.

Los hechos ocurrieron el pasado martes a las 23:00 (hora local), la joven se encontraba en el departamento con su padre y sus otros dos hermanos. Su padre la acorraló en una habitación para abusar de ella, su hermana menor entró y ella pudo salir corriendo y dirigirse al tendedero y colgarse para pedir ayuda.

Los vecinos escucharon los gritos, alertaron a las autoridades, rompieron la puerta principal y pudieron salvar a la joven.

Las autoridades detuvieron al hombre de 38 años, de nacionalidad boliviana.

Una de las vecinas relató para al diario El País, "Había mucha policía y mucha gente. "Los vecinos golpearon la puerta para entrar, porque el padre no abría. Me contaron, porque yo desde aquí no lo oí, que le gritaban a la niña desde la calle que no se tirara, que aguantara".

Esa noche las autoridades llevaron a los tres menores donde un representante hasta que la madre llegara a buscarlos, esa noche se encontraba en Altea, ciudad Alicante.

La joven informó que el año pasado su padre intentó grabar a ella y su hermana cuando se estaban bañando, no denunció aquella vez por miedo.

De acuerdo a la información, la joven llegó a dormir con unas tijeras bajo la almohada y otra almohada entre las piernas por el temor a su padre.