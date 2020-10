Mexicanos deportados de EU confían en Joe Biden por promesa de reforma migratoria

México.- La promesa de una reforma migratoria que permita a miles de mexicanos deportados regresar a Estados Unidos realizada por el candidato demócrata Joe Biden, ha depositado esperanza en muchos connacionales, como lo ilustra el caso de Ana Laura López, quien tras vivir 16 años en el país norteamericano fue deportada a México y su único anhelo ahora es regresar y ve a sus hijos.

Su historia, retratada en la crónica de Eduard Ribas para EFE, es un patrón bastante común entre los migrantes mexicanos. Ana Laura huyó de la pobreza en México cuando tenía 24 años de edad, en busca de un mejor futuro, y al tercer intento logró cruzar la frontera por Tijuana, instalándose en Chigaco gracias a redes de apoyo a migrantes.

Ya con 40 año de edad, un trabajo estable, hijos y estudios, la mujer intentó regularizar su situación migratoria en EE.UU., sin embargo, las autoridades respondieron con una negativa y deportándola de vuelta a su país de origen, donde tuvo que recomenzar una vida desde cero vendiendo dulces en la calle.

Yo me siento de aquí y de allá, y es un sentimiento que nadie me va a poder quitar", relata a Ana a EFE, añadiendo que aspira a un "cambio político" en el país donde construyó su vida.

Ana Laura, quien fundó el colectivo Deportados Unidos en la Lucha, tiene toda su esperanza puesta en que "haya una reforma migratoria" que haga posible la "reunificación familiar" gracias a la promesa de Joe Biden, quien fue vicepresidente durante la gestión de Barack Obama, en la que fueron deportados 3 millones de indocumentados.

Sin embargo, la mexican advierte que si el candidato demócrata llega a fracasar o contradecir su promesa de ayudar a 11 millones de migrantes indocumentados, la lucha de estos no terminará, pues se trata de un cambio "necesario e inevitable".

"Poco a poco se van a ir sintiendo cambios en Estados Unidos, es necesario e inevitable", opina al pensar que muchos futuros votantes se han visto afectados por las agresivas políticas migratorias del gobierno de Donald Trump o bien sus padres han sido deportados.

Ana Laura sufre al pensar en los cumpleaños y graduaciones que se ha perdido de sus hijos, Ángel y Dani, que viven con su padre en Chicago, donde a ella se le ha prohibido regresar en 20 años.

Otro caso es el de Ben Moreno, cuya familia se mudó de Coahuila a Dallas (Texas) en busca de una mejor vida cuando él sólo tenía 3 meses de edad. A los 48 años, fue deportado a México por no contar con papeles. Una situación difícil, pues le cuesta hablar español.

Ben, que dirigía una empresa de acabados en Indianápolis (Indiana) decidió firmar su deportación negándose a pasar años encerrado en una estación migratoria, sabiendo de antemano que su caso estaba perdido.

En la ciudad estadounidense quedaron sus dos hijos: Vanessa, una abogada que se especializa en migraciones, y Bernabé, estudiante de la carrera de Ingeniería. Ambos tienen la nacionalidad estadounidense, por lo que podrán votar el próximo 3 de noviembre, y Ben está seguro de que será por Biden.

Se ocupa de una persona que respete a la ciudadanía y se haga respetar. Donald Trump no respeta a la gente, ni a la Casa Blanca ni a Estados Unidos. Dice que ama a Estados Unidos, pero no ama nada más que a él mismo, no le importa la gente", acusa el mexicano.