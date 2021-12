Mexicanos exigen a la OMS y China indemnización millonaria por Covid-19

Leer más: Joe Biden no descarta solicitar certificado de vacunación a viajeros en USA

"Las personas saben que no van a prosperar, pero de repente están metiendo las demandas para ver si alguna tiene éxito. Y si pagan una, pagan todas", resalta.

Sin embargo, Lourdes Marleck Ríos Nava, especialista en Derecho Internacional Público en la UNAM, opina que es poco probable que los reclamos sean atendidos, ya que la ONU resuelve querellas de Estados, no de particulares.

El despacho jurídico asegura que los firmantes no tienen que pagar ningún trámite , pues sus honorarios los cubrirá una parte de indemnización en caso de obtenerla.

"Ningún dinero me va a devolver a mi hija, pero lo hago por el futuro de mi nieta", sostiene.

"Todavía no estoy tan convencido de si hice lo correcto, tengo sentimientos encontrados porque parecería que lucro con la muerte de mi hija ", cuenta el mexicano a la AFP.

