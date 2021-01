México no hace pruebas hasta que llegas a urgencias y vomitando, asegura Donald Trump

Wahington.- Al reconstruir y reprobar los últimos meses de la gestión contra el Covid-19 del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, The New York Times (NYT) exhibió ayer el nivel mínimo de pruebas que aplica México.

Quiero hacer lo que hace México, no te hacen una prueba hasta que llegas a urgencias y estás vomitando, sostuvo Trump el 19 de agosto, según narró el NYT

De acuerdo con el periódico, el Mandatario dijo eso al recriminar a Jared Kushner, su yerno y asesor principal, y otros colaboradores en la Casa Blanca por la alta cifra de contagios que, según Trump, afectaban su reelección.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

También señaló que la gestión del Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha sido un ejemplo.

El historial de México en la lucha contra el virus difícilmente era uno que EU pudiera emular, escribió el diario.

"Pero desde hacía mucho tiempo", añadió, "el Presidente (Trump) había considerado que las pruebas no eran una forma vital de rastrear y contener la pandemia, sino un mecanismo para hacerle quedar mal al elevar el número de casos conocidos".

The New York Times (NYT) cuestionó que Trump manejó la pandemia de forma política y no científica.

También Trump fue cuestionado por el intento de manejar políticamente la eventual vacuna antiCovid.