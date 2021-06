¿México y Venezuela hermanados? Nicolás Madura va por reforma al Poder Judicial

Venezuela.- Nicolás Maduro, presidente de Venezuela anunció este 21 de junio la formación de una comisión que llevar a cabo una "revolución judicial", en otras palabras, realizar reformas el Poder Judicial.

Este planteamiento de reformar el Poder Judicial también está ocurriendo en México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de iniciativas para reformar a uno de los tres poderes.

El presidente mexicano busca con perseverancia llevar a cabo dichas reformas al Poder Judicial, tanto así que el también respaldó que se ampliara el periodo de Arturo Zaldívar frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo organo del Poder Judicial de la Federación, con el fin de que este lleve a cabo las reformas.

"Anuncio la creación de una comisión especial para la conducción de la revolución judicial en todo el sistema de justicia venezolano presidida por el compañero (diputado) Diosdado Cabello Rondón", indicó el presidente de Venezuela Nicolás Maduro al encabezar un Consejo de Estado.

En ese sentido, informó que como vicepresidenta de la Comisión encargada de realizar las reformas al Poder Judicial se encontrará su esposa, es decir, la diputada Cilia Flores, así como Lourde Suárez Anderson como secretaria Ejecutiva.

La necesidad de Venezuela por una "revolución profunda y acelerada del sistema de justicia nacional", fueron parte de los motivos que Nicolás Maduro tomó en cuenta para llevar a cabo dicha comisión.

Hace falta en nuestro país una revolución que estremezca, que sacuda, que transforme el sistema de justicia del país.

El objetivo de las reformas al Poder Judicial de Venezuela es que es en un plazo de 60 días, se resuelva el hacinamiento que existe en los Centros de Detención Preventiva, y con ello agilizar el paso de los reclusos a las cárceles.

Cabe señalar que los mexicanos padecen un problema similar, solo que en México no existen los centros de detención preventiva, los reos son envíados directamente a la cárcel como parte del procedimiento para culminar el juicio. No obstante, pueden pasar meses o años en la cárcel sin recibir sentencia por un delito sobre el cual aún no se les declara culpables o inocentes.

Por su parte, el diputado Cabello, vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), indicó que la comisión se ha puesto como plazo un mes para visitar todos los centros penitenciarios del país y revisar las causas judiciales

Esto, dijo Cabello, "nos va a permitir que, 30 días después, nosotros tengamos desocupados los centros de reclusión preventiva".

El Gobierno venezolano viene poniendo atención a los centros penitenciarios desde hace más de un mes.

El 12 de mayo publicó en la Gaceta Oficial un decreto en el que establece que las autoridades de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) debían "transferir al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad, en el plazo de treinta (30) días".

La situación ocasionó el rechazo de la oposición pues señaló que esto implicaba el traslado de los "presos políticos" a cárceles comunes.