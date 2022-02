“Mi hija estaba vuelta nada”: Joven es atacada por perro pitbull en Colombia, casi le desprende la pierna

Colombia.- Una joven estudiante fue atacada por un perro pitbull cuando llegaba a casa, el animal estaba siendo utilizado por un hombre para morder llantas en un estacionamiento y cuando la vio llegar, la atacó.

Los hechos sucedieron en la localidad de Bosa en Bogotá, Colombia, lugar en donde la joven tiene domicilio a pesar de que ahora se encuentra hospitalizada en un nosocomio al occidente de la ciudad.

Según la versión de los familiares de la víctima, los hechos ocurrieron en un estacionamiento cercano a la casa de la joven cuando ella salía de una tienda donde compró una botella de agua, donde al salir fue atacada desde atrás por el perro.

Leer más: Rusia contra Ucrania: una batalla militar muy desigual

“Entró a un establecimiento a comprar una botella de agua, cuando ella salió en la parte de afuera había un perro pitbull. Ella giró y al regresar el perro la atacó en la parte de atrás, la botó al piso, mejor dicho, le desprendió prácticamente media pierna”, aseguró Saida Contreras, madre de la víctima.

Presuntamente, el propietario del animal estaba obligándolo a morder algunas llantas, sin embargo cuando la mujer apareció, el perro se abalanzó contra ella y comenzó a morder sus piernas.

“Se supone que el dueño del parqueadero debe responder. Mi hija quedó herida, muy herida, estaba vuelta nada, le han hecho miles de cirugías, pero dónde la hubiera matado quién responde”, manifestó la mamá de la joven.

Hasta el momento, no ha aparecido el dueño del animal ni el perro, mientras tanto la joven que fue atacada continúa con tratamientos médicos y se encuentra en espera de otra operación para poder mejorar su estado de salud después del ataque que sufrió.

“La tengo hospitalizada, hasta el momento no he recibido noticias de que nadie me colabore, pues hago esto público por que la verdad me parece injusto que sigan y sigan pasando cosas, que la gente sea tan irresponsable, tengan animales y ni bozales ni nada de esas cosas les colocan”, expresó.

Leer más: ¿Quién es Álex Tienda, el youtuber mexicano atrapado en conflicto bélico de Ucrania?

Los familiares de la estudiante ya han interpuesto una denuncia formal ante la Fiscalía, la cual se encuentra en curso por lo que, se espera que por ese medio logren castigar al responsable del ataque.