"Mi hijo estaba encerrado todo el tiempo": Venderán talleres para compensar a bolivianos esclavizados en Argentina

Argentina.- La Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) informó este viernes que venderán tres talleres textiles, ubicados en Buenos Aires, donde una familia esclavizó a 34 personas de origen boliviano, para entregarles una compensación.

Tras el rescate y la encarcelación de la familia Aliaga, quienes con promesas de un trabajo digno sacaron a las víctimas de su país, las autoridades indicaron en un comunicado que subastarán los talleres clandestinos, que se encontraban ubicados en Cajaravilla 4675 y 4726, en la zona Bajo Flores de la ciudad de Buenos Aires.

"La operatoria de la organización consistía en explotar en talleres clandestinos a trabajadores de origen boliviano, para luego comercializar las prendas en locales de la calle bajo las marcas LeOt y AlicarKidsFashion", detalló Aabe.

Asimismo, añadieron que esos lugares "eran espacios reducidos con varias camas por habitación y se encontraban en condiciones muy precarias y sin condiciones mínimas de limpieza".

Cuando los trabajadores llegaron a Argentina, comenzaron a vivir una pesadilla, pues, además de no tener descansos eran encerrados "en habitaciones por largas jornadas", y apenas recibían "una sola comida diaria y amenazados por sus jefes para terminar con las producciones establecidas".

Cabe señalar que la familia les prometía a los afectados "un oficio distinto al de trabajar en la tierra, donde trabajarían cómodos y obtendrían una ganancia anual de 10 mil dólares para luego volver a su país de origen".

Además, algunas de las víctimas son madres, una de ellas relató que la familia se llevaba a su hijo por varias horas: "mi hijo estaba encerrado (…) todo el tiempo, jugando con unos juguetes, porque decía que no podíamos estar con los niños porque teníamos que trabajar (…) A veces (…) se lo llevaba al lavadero, a comprar (...), yo lo llevo, me decía, para que a mí no me molestara para que yo trabajara más. Capaz lo abusaba (…) él no quería ir con él (…) tenía miedo",

"Logré que E me dejara tener a mi hijo al lado mío mientras yo trabajaba al menos hasta que empezara a caminar. Cuando empezó a gatear me prohibió que el bebé se quedara en la pieza y mucho menos conmigo porque tenía que trabajar, entonces Elena le pasaba una cinta por la cintura y lo ataba a un fierro que había en el patio, entonces mi bebé se la pasaba atado a ese palo como un animalito", contó otra víctima.

Por el caso, la Justicia argentina dictó prisión preventiva a varios miembros de una familia, quienes fueron identificados como Kjara Moisés Aliaga y sus hijos Edwin Manuel Aliaga Carlo, Paola Ximena Aliaga Carlo, Oscar Emanuel Aliaga Carlo y Olivia Leonor Aliaga Carlo.

Con información de Infobae.