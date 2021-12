“Mi hijo no es un asesino”: pide piedad madre de hispano condenado a 110 años en USA

Houston.- Compasión y justicia en el caso de su hijo es lo que pide Oslaida Mederos para su Rogel Lázaro Aguilera Mederos, sentenciado a 110 años de cárcel por participar en un accidente vial que dejó cuatro personas muertas en Denver, Colorado, Estados Unidos.

La mujer aseguró que lo sucedido en abril de 2019 no fue intencional, y pidió reconsiderar su decisión al juez que llevó el caso, pues dijo, la cantidad de años que dieron al joven hace parecer que se trata de terrorista o asesino.

“Mi hijo no es un asesino, mi hijo no es un terrorista. Para la cantidad de años que ese fiscal a sangre fría se levanta y declara así, me lo tiene como un terrorista, como un asesino”, expresó en entrevista desde su hogar en Houston, Texas.

Oslaida Mederos afirmó que Rogel Lázaro se encuentra estable y en paz porque sabe que el fatal accidente en Denver, Colorado no fue intencional. Además, es importante considerar que según Univision, el sentenciado pasó todas las pruebas anti alcohol y otras drogas.

La madre recalcó que su hijo le pide estar tranquila, pues sostiene que el choque se dio después de un problema de frenos con la unidad pesada que conducía.

La mujer no es la única que pide un nuevo juicio para reconsiderar los 110 años que le dieron por la muerte de cuatro personas, pues un grupo de conductores de tráiler se unió en protesta por su colega. Amenazaron con no volver a circular por Colorado si no se reconsidera la situación de Rogel Lázaro. Además se inició una petición en change.org como apoyo al hombre de origen latino.

