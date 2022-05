"Mi mamá es el motivo de mis sueños", la triste carta de Ana, niña que fotografió a su feminicida

Colombia.- Ana Karina de quince años de edad fue abusada sexualmente y asesinada en Santander, Colombia, antes de que esto pasara logró tomarle una foto a su agresor, tras su muerte ha salido a la luz una carta que la menor escribió.

El 04 de mayo Ana Karina de quince años de edad fue encontrada sin vida luego de que le avisara a sus papás que un hombre la seguía, antes de ser asesinada logró mandarle una foto de su agresor a sus papás, el cual fue localizado por pobladores y linchado hasta morir.

Tras la muerte de la menor se reveló una carta que ella escribió, donde plasmaba lo que soñaba, así como sus temores, sobre todo el amor que le tenía a su madre.

Ana Karina decía que su mamá era "el motivo de mis sueños", ella deseaba comprarle una casa a su madre y ayudarla, quería ser una exitosa psicóloga y que sus hermanos cumplieran todos sus sueños y anhelos, se miraba en el futuro como una mujer "llena de felicidad e independencia", deseaba entrar a la universidad ya que esta era "la puerta principal para cumplir sus sueños".

Esto dice la carta que escribió Ana antes de ser asesinada

"Hola! Mi nombres es Karina, tengo 15 años, como toda persona tengo metas que quiero cumplir, pero por el momento estoy enfocada en ser feliz, estudiar y ayudarle a mi mamá, por cierto, ella es el motivo de mis sueños, es una mujer guerrera y es la mujer más maravillosa que pueda existir, hay momentos en los que peleamos, pero se que lo hace por que me quiere.

En mis ratos libres me encanta leer, sobre todo comedia romántica. Leo desde mis 12 años.

En un año me veo iniciando mi carrera en una universidad se que no es mucho, pero para mi será la puerta principal para cumplir sueños, comprarle esa casita a mamá que tanto quiere, ser una mujer llena de felicidad e independencia este año me graduaré con el favor de Dios, hay momentos en los que me asusta crecer, siento que no estoy preparada para enfrentar este mundo sola, quisiera volver el tiempo atrás y disfrutar más, jugar con una muñeca, aunque toda niña lo hace, jamás lo hice, creo que el mundo me enseñó a madurar muy pequeña, no me siento capaz de enfrentar este mundo o tal vez si este preparada, eso se lo dejamos al destino.

También me encantaría ver a mis amigos, pero sobre todo a mis hermanos cumplir todos esos sueños que me cuentan, que tengan esos carros, familias y felicidad que tanto anhelan.

Mi proyecto a largo plazo sería ser una gran psicóloga."