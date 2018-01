¡Una pesadilla! Once familiares abusaban de seis hermanitas

Argentina.- Once hombres, familiares cercanos de seis pequeñas, cometían abusos sexuales y vejaciones contra ellas con el consentimiento de su madre; un hecho que mantiene consternado a Argentina.

Las niñas de 7,8,10,12,13 y 15 años de edad estaban bajo el cuidado de su madre, una mujer alcohólica, y su pareja, padrastro de las dos chicas más grandes y padre de las menores.

Foto: Pxhere

El padrastro fue quien comenzó con esta barbaridad, incitando a sus seis hermanos y cuatro sobrinos a que fueran partícipes del abuso a las pequeñas. La madre de las menores era espectadora del salvajismo con el que trataban a sus hijas y para ella era todo un espectáculo, incluso gritaba para que continuarán los hombres agrediendo a sus pequeñas hijas.

Según El Liberal, las hermanitas vivieron una verdadera pesadilla hasta el pasado mes de junio, en el cual escaparon de su hogar para albergarse bajo la protección de una tía. Ahí fue cuando todo salió a la luz y las niñas relataron los horribles sucesos que pasaban en casa, orquestados por su padrastro y aplaudidos por su madre.

Foto: Pixabay

Buscando justicia

La fiscalía ordeno la detención de la madre, su pareja y cuatro hermanos del hombre, dos más huyeron.

‘Mi padrastro me abusaba. Mi mami se reía y les gritaba: ‘v$#%”$%#$’, confesó la hermana mayor.

‘Se las pasaban de mano en mano a mis hermanas; las v$%&$%&$, pero antes las manoseaban como querían’.

La fiscalía dio a conocer que podrían haber más víctimas que no cuentan lo sucedido por temor, pero se continuará con las investigaciones pertinentes.

12 años de cárcel por abusar de su hija y embarazarla 8 veces

El argentino Domingo Bulacio, apodado "El Monstruo de Villa Balnearia", de 57 años, no mostró ningún signo de emoción, ni mucho menos arrepentimiento en el momento que fuera sentenciado a 12 años de prisión el pasado jueves por abusar de su hija por más de 20 años.

Los familiares del violador en serie se encontraban entre los 50 testigos que comparecieron ante el tribunal en la ciudad norteña de Santiago del Estero, en Argentina.

Las pruebas de ADN que fueron realizados en los nietos del acusado revelaron que estos eran en realidad sus hijos, los cuáles fueron concebidos a raíz de las continuas violaciones hacía la ahora mujer de 33 años, la cuál comenzó su pesadilla desde la temprana edad de 9 años, cuando su padre comenzó a tocarla.

Foto: Temática

Con el tiempo Bulacio la habría adoptado como "su mujer" y la embarazó en ocho oportunidades.

"Me amenazaba constantemente y siempre temí por mi vida. Él me dijo que me mataría si dijera algo" compartió ante los medios.

Ella dijo: "Desde el momento en que mi madre se fue de casa, me convertí en la esposa de mi padre. Me golpeaba y solía perseguirme por la casa con un trozo de madera cuando me veía hablando con un vecino o simplemente quería abusar de mí.

Bulacio fue arrestado en enero de 2016 cuando su hija le confesó a médicos del hospital de Las Termas de Río Hondo, que había sido violada durante más de dos décadas por su propio padre. También informó acerca de los 8 hijos que concibiera con el ahora convicto.