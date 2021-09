"Mi pequeña hija se ha ido": Niña es asesinada en una fiesta de pijamas

Inglaterra.- Una padre quedó desbastado y ha dicho que "ni siquiera puede expresarlo con palabras" después de que su hija 11 años fue asesinada en una pijamada en la casa de su mejor amiga en Inglaterra.

Charlie Gent habló de su dolor, diciendo que no quiere que "nadie pase por lo que yo estoy pasando ahora mismo" después de que su pequeña hija Connie Gent fuera una de las cuatro encontradas muertas en una propiedad en Killamarsh el domingo por la mañana.

También murieron Terri Harris, de 35 años, y sus dos hijos, Lacey Bennett, de 11 años, y su hijo de 13 años, John Paul Bennett.

Se cree que Connie se había ido a dormir a casa de la familia cuando la mataron.

La policía dijo que no había tenido contacto previo con nadie involucrado en el incidente de Killamarsh.

Las autoridades está tratando el incidente como un asesinato y se logró el arresto de un hombre de 31 años en relación con él.

No buscan a nadie más relacionado con los asesinatos.

En una publicación en las redes sociales, el señor Gent dijo: "Padres, pasen todo el tiempo que puedan con sus hijos".

"Si eres padre y estás discutiendo, no impidas que ese niño vea al otro padre. Nunca sabes lo que hay a la vuelta de la esquina".

"He aprendido de la manera más difícil, como la mayoría de las cosas en la vida, y es demasiado tarde y no quiero que nadie pase por lo que yo estoy pasando en este momento".

"Mi pequeña se ha ido, ni siquiera puedo expresar con palabras o ni siquiera cómo sentir o reaccionar en este momento. Ni siquiera debería estar escribiendo esto, ahora tengo que vivir con el hecho de que fui impotente para protegerla mientras siempre prometido y ella se ha ido".

"Vuela segura, niña, te amo con todo mi corazón y siempre lo haré. Te voy a extrañar como un loco".

Los servicios de emergencia fueron llamados a la escena a las 7:30 am, donde hicieron el sombrío descubrimiento el domingo.

Los detectives ahora están investigando cualquier actividad que se haya notado desde las 9:45 pm del sábado, y se instó a los testigos a que se comuniquen con la policía.

Cientos de dolientes se dirigieron a Baker Park, un área de juegos para niños detrás de escena en Chandos Crescent, a las 6:30 pm para una emotiva vigilia.

A unas 300 personas, entre ellas muchos niños, se les preguntó "¿qué dices en momentos como este?" mientras se reunían en Killamarsh para recordar a las cuatro personas que murieron en la aldea.

Muchos se turnaron para colocar velas alrededor de un poste en el centro de un parque a unos cientos de metros de donde fueron encontradas las cuatro víctimas. Otros trajeron flores y ositos de peluche.

Y algunos en la vigilia estaban llorando mientras el pastor de la iglesia Killamarsh en la calle, David Taylor, los dirigía en una oración.

Taylor dijo: "No estoy disfrutando hoy. Es un día muy triste, pero es absolutamente increíble que tanta gente se haya unido a nosotros esta noche".

"¿Qué dices en un momento como este? Es tan difícil".

El pastor dijo: "No puedo darles ninguna respuesta. No tengo las respuestas. Pero cada uno de ustedes está aquí para recordar a cuatro personas que ya no están con nosotros".

"Y es un día que todos recordaremos porque esto no sucede en Killamarsh. Pero sí".

Hoy temprano, el padre de John y Lacey, Jason, rindió un homenaje desgarrador a sus "ángeles".

Un portavoz de la policía de Derbyshire dijo: "A las 7:26 de la mañana de ayer se llamó a la fuerza en relación con las preocupaciones por la seguridad de un hombre en Killamarsh".

"El hombre arrestado en el lugar, un hombre de 31 años de Killamarsh, permanece bajo custodia policial bajo sospecha de los asesinatos de Terri, Lacey, John Paul y Connie".

"Un equipo de detectives ha estado trabajando toda la noche para comprender las circunstancias que llevaron a sus muertes y yo instaría a cualquiera que tenga información a que se presente".