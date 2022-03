“Mi primo abusó de mí por ocho meses”: Se enfrenta a autoridades de Bolivia tras no recibir justicia en 18 años

Bolivia.- La colombiana Brisa se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte de su caso contra las autoridades de Bolivia, la mujer denunció que cuando tenía 15 años fue abusada todos los días durante ocho meses por su primo Eduardo de 27, sin embargo no recibió justicia.

Brisa relató en la primera audiencia pública ante la CIDH que el abuso ocurrió en la ciudad boliviana de Cochabamba en donde creció a pesar de ser originaria de Colombia, y que fue coaccionada por Eduardo a callar sobre lo que estaba sucediendo.

“Me abusó cada día por ocho meses y me lavó el cerebro para que no dijera nada a nadie” contó, además como consecuencia de los abusos desarrolló bulimia y anorexia e intentó quitarse la vida en dos ocasiones.

Los padres de la entonces adolescente, la llevaron con una psicóloga preocupados por su estado, en donde confesó por primera vez los abusos que sufría por parte de su primo, 12 años mayor que ella, “yo lo odiaba, le decía a él que no quería, pero no tenía la información para saber que era un crimen. Si pensaba en abuso sexual imaginaba un callejón oscuro, un desconocido, no una persona de la familia que me cuidaba y en la que confiaban”, dijo.

Tras hablar con sus padres, ellos la apoyaron de inmediato, sin embargo el resto de su familia le dio la espalda y afirmaron que era “una mentirosa”, por lo que comenzaron a encubrir al agresor.

Brisa se dirigió a las autoridades de justicia de Bolivia quienes de inmediato mostraron burla ante lo que había sucedido, afirmó que la fiscal la culpó del abuso y el juez redujo la acusación a estupro.

“Me trataron siempre de la misma forma, como mentirosa, diciendo que hice lo posible por seducirlo. Culpan a las niñas y a las adolescentes de haber hecho algo para ser merecedoras de esa violencia”, denunció.

Nunca recibió justicia con los tribunales nacionales, por lo que su agresor continúa libre en las calles; ante esto se dirigió a la CIDH en donde presentó su caso y manifestó que “mucha emoción por ser escuchada después de tantos años de lucha”.

Afirmó que con su caso no busca “dinero ni una reparación sino reformas judiciales que hagan que otros niños no pasen por lo que yo pasé”.

Entre sus peticiones a la CIDH se encuentra un cambio en la definición del delito de violación y que este se base en la falta de consentimiento y no en el uso de fuerza, ya que de esta forma quedan fuera otros actos de violación como las “relaciones incestuosas, de abuso de poder o cuando la víctima está bajo el efecto de sustancias”, explicó su abogada, Bárbara Jiménez, de la ONG Equality Now.