"Mi sueño se cumplió": Mujer de 94 años modela vestido de novia que no pudo usar por racismo

Estados Unidos.- Martha Trucker siempre soñó con usar un clásico vestido de novia blanco el día de su boda, sin embargo, cuando iba a casarse en el año 1952, le impidieron entrar en una tienda de novias por su descendencia.

Como mujer negra en Alabama, Estados Unidos tenía prohibido probarse el vestido de sus sueños: un blanco con bordado, encaje superior y mangas largas. En aquellos tiempos, “ni siquiera pensaba en comprar un vestido de novia porque sabía que no podía entrar a la tienda”, relató Trucker, quien ahora tiene 94 años.

En la ciudad, no existían tiendas para negros , y los propietarios blancos de tiendas minorista, no permitían a las personas negras probarse la ropa. “Si comprabas algo tenías que ir al sótano y conseguir cosas usadas”, declaró.

Martha Trucker y su esposo se casaron en una ceremonia simple en la sala del pastor, y el no haber tenido una boda con vestimenta tradicional fue algo que marcó su vida. “Siempre me ha entristecido porque sentía que debería haber podido usarlo si quería", manifestó.

No obstante, recientemente, el deseo de Trucker de usar un vestido de novia ¡se volvió realidad!, cuando su familia la llevó a una tienda de novias para hacerle la prueba del vestido que llevaba esperando casi 70 años.

La idea fue de su nieta, Angela Stroizer, de 46 años, cuando estaban viendo la película de 1988, “Un príncipe en Nueva York”. Durante la escena de la boda, Trucker, quien tiene cuatro hijos, once nietos, 18 bisnietos y un tatara nieto, volteó con su nieta y le dijo: “Siempre he querido usar un vestido de novia. He estado esperando mucho tiempo desde que me casé”.

“Es una terrible razón por la que ella no pudo usar un vestido de novia”, dijo Strozier. “Me impactó y motivó para conseguirlo”.

Después de que Trucker hiciera ese comentario sobre el anhelo de usar un vestido de novia, Strozier reservó una cita en David’s Bridal en Hoover, Alabama, para una prueba de vestido.

La cita para la tienda de novias quedó agendada para las 13:30 horas del pasado 3 de julio, y antes de llevar a su abuela a la tienda, Strozier comió con ella y ordenó que la maquillaran.

Una estilista de novias en David’s Bridal, dio un recorrido a Tucker por la tienda y habló con ella sobre lo que tenía en mente para el vestido de sus sueños. Aunque estaba claro que Tucker no compraría un vestido, Adams dijo que ella se tomó seriamente el proceso de selección como cualquier novia en la prueba gratis.

“Cuando escuché su historia, todo se hizo más especial”, dijo Adams de 28 años. “Siendo una joven negra, sentí pena de que ella no pudiera la experiencia que cada joven espera: el día de su boda”.

Mientras se encontraban en la cita, Trucker señaló un particular vestido en un maniquí y entusiasmadamente declaró: “Ese vestido tiene mi nombre”. Cuando salió de los vestidores, usaba el vestido con cuello en V, encaje de lentejuelas brillantes, mangas transparentes y cuentas de cristal en la cintura. “Mi sueño se cumplió”.

“Todo el mundo quedó asombrado. Fue un momento precioso”, hizo eco Erica Trucker, de 36 años, una de las nietas de Trucker que fue a la cita. “Cada parte de mi estaba feliz de que ella estuviera contenta. Sé lo que significa para ella, y por eso significó mucho para mí”.

Foto: Angela Strozier