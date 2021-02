Michael T. Osterholm advierte sobre nueva ola de Covid-19 y la compara con un "huracán categoría 5"

Estados Unidos.- Michael T. Osterholm, un experto epidemiólogo, quien a destacado por sus acertados pronósticos sobre el coronavirus, ha comparándola la próxima ola de Covid-19 con un huracán "categoría 5" y ha hecho una preocupante advertencia sobre la pandemia que aqueja al mundo entero.

El también director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, mencionó en una entrevista hecha para MPR News, que aunque los casos estén a la baja, pronosticó una nueva ola de contagios “a principios o mediados de marzo”.

Asimismo, advirtió que este próximo pico de la enfermedad del coronavirus, muy probablemente superará los casos que se registraron en enero.

Por otro lado Osterholm, se mostró muy preocupado por la variante británica, la cual es más contagiosa, la cual aseguró que está causando enfermedades más graves, incluido un aumento de muertes y hospitalizaciones.

El epidemiólogo consideró que las distintas variantes que ha tenido el virus a nivel mundial, han hecho que la pandemia vaya evolucionando. "Han cambiado fundamentalmente el juego”, y recomendó que se tiene que respetar y tratar de entender lo que esto significa.

De hecho, creo que sé menos sobre estos virus hoy que hace seis semanas. Cuanto más aprendemos, más preguntas tenemos sobre lo que va a suceder. Y eso que no he mencionado ni la variante brasileña ni la sudafricana, añadió.

Sobre las vacunas, dijo que no alcanzará para evitar la nueva ola, y explicó que si bien la vacunación que se está dando a nivel mundial contra la Covid-19 "funcionará", consideró que ésta no evitará la nueva ola de contagios de la enfermedad, al señalar que no habrán suficientes personas mayores protegidos contra la enfermedad, ante la inminente propagación de la cepa británica, según lo publicado por Medio Tiempo.

“Nuestros estudios han demostrado que, si mantenemos los esfuerzos actuales de vacunación, para finales de marzo todavía tendremos de 30 a 54 millones de personas en este país mayores de 65 años que no han recibido una gota de vacuna”, señaló, al tiempo de invitar a los gobiernos "a acelerar todo lo que puedan las campañas de vacunación".

Cabe recordar que Michael T. Osterholm, en su libro: “La amenaza más letal”, anticipó paso a paso la pandemia de coronavirus que está afectando al mundo.

El fundador del Centro para Enfermedades Infecciosas (Cidrap) de la Universidad de Minesota, dijo que el gran desafío que tenemos ahora es tratar de entender qué podemos y debemos hacer con este virus.

En países como Estados Unidos, España y Francia hay datos que señalan que del cinco al diez por ciento de la población lo ha tenido, pero en su conjunto todavía no es una población altamente infectada, según lo publicado por EFE Salud.

Eso significa que, potencialmente, va llevar meses o años antes de que alcance el 60 o 70 por ciento de la población, que es cuando se llegaría a la inmunidad de rebaño.