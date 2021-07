Mientras Delta retrasa la normalidad en USA, AMLO pide no exagerar la pandemia

El temor por el avance de la variante delta de la Covid-19 está llevando a algunas empresas de USA a reconsiderar el regreso de sus trabajadores a las oficinas, mientras que en México se escuchó este lunes un llamado de sus autoridades a no exagerar con las medidas de restricción frente a una nueva ola de contagios.

El escenario es diferente en cada lugar del continente en medio de una pandemia que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), deja 194 millones de contagiados en todo el planeta y 4,1 millones de muertos. América es la región más afectada, con 76 millones de casos y 1,9 millones de decesos.

Empresas de USA reconsideran el regreso a la normalidad

Algunas empresas estadounidenses empezaron a tomar la decisión de retrasar el regreso de sus empleados a los sitios de trabajo ante el avance de la variante delta, apenas unas semanas después de una flexibilización de las medidas de restricción.

El gigante tecnológico Apple decidió posponer de septiembre a octubre la reincorporación de los trabajadores a sus puestos, otras grandes compañías han comenzado a exigir nuevamente el uso de mascarillas en sus instalaciones y muchas ciudades consideran obligar a los empleados municipales a vacunarse.

Esa es la consecuencia en el ámbito empresarial ante un fuerte aumento de los contagios en USA, donde los nuevos casos subieron un 47 % la semana pasada con respecto a la anterior por efecto de la variante delta, que representa ya más del 83 % del total.

López Obrador: No exagerar con medidas autoritrias"

Mientras en USA la situación parece tornarse de nuevo tensa por el avance de la pandemia, en su vecino del sur, México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo hoy un llamado a no tomar medidas drásticas frente a una nueva ola de contagios.

"No exagerar con medidas autoritarias. En nuestro país no hubo toque de queda, no hubo medidas drásticas, ni en los peores momentos", afirmó el gobernante en medio de una tercera ola de contagios que la semana pasada ocasionó incrementos de más de 15.000 nuevos casos por día durante cuatro jornadas consecutivas.

En sintonía con el mandatario, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó: "Ya no es opción el cierre de actividades económicas, aun cuando la pandemia sigue entre nosotros, lo que debemos hacer es aplicar con mayor velocidad la vacunación y aprender a cuidarnos".