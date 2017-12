Noruega.- Mientras existan las bombas atómicas es inevitable un desastre, aseguró el sábado la directora de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), una coalición que ganó el Premio Nobel de la Paz de este año.

"Nos enfrentamos a una clara elección en este momento: el fin de las armas nucleares o nuestro propio fin", aseguró Beatrice Fihn en una conferencia de prensa en el Comité del premio Nobel de Noruega.

"Un berrinche impulsivo, una escalada militar calculada, un terrorista o un ciberataque o un accidente por completo: veremos el uso de armas nucleares a menos que sean eliminadas", advirtió Fihn.

Foto: EFE

"Estas armas no nos hacen seguros, no son un elemento disuasorio, solo incitan a otros Estados a perseguir sus propias armas nucleares. Y si ustedes se sienten intranquilos con Kim Jong-un teniendo armas nucleares, entonces no se sentirán cómodos con las armas nucleares. Si no están tranquilos con que Donald Trump tenga armas nucleares, entonces no se sentirán cómodo con las armas nucleares", aseguró Fihn.

La ICAN, que agrupa a más de 450 organizaciones, fue una fuerza impulsora de un tratado internacional para la prohibición de las armas nucleares que se aprobó este año. Hasta el momento, 53 países lo han firmado, pero solo tres lo han ratificado. El tratado necesita ser ratificado por 50 gobiernos para entrar en vigor.

Ninguna potencia nuclear ha firmado el tratado. Tres grandes potencias nucleares -Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia- han dicho que no enviarán a sus embajadores a la ceremonia de entrega de premios Nobel el domingo en la capital noruega.

Arma nuclear. Foto: Wikimedia Commons.

Satsuko Thurlow, sobreviviente del bombardeo atómico de Hiroshima, quien aceptará el premio junto con Fihn, dijo que "no estaba demasiado sorprendida" por el desaire diplomático.

"No es la primera vez que se comportan de esa manera... intentaron de muchas maneras diferentes sabotear o desacreditar lo que intentamos hacer", agregó. "Tal vez esto indique que están molestos por el éxito que hemos tenido hasta ahora".

La ICAN colocó el sábado mil grullas de papel rojo frente al Parlamento noruego. Las aves fueron creadas por niños en Hiroshima, lugar donde se produjo el primer ataque con bomba atómica del mundo en 1945.

El hombre que sobrevivió a la explosión de 2 bombas nucleares

Esta es una historia que casi nadie conoce sobre la Segunda Guerra Mundial. Es un relato increíble y se trata del oscuro y sorprendente pasado de los Hibakusha.

Todo comenzó una mañana del 6 de agosto de 1945. Los soldados japoneses se encontraban en las montañas al este de Hiroshima, Japón y observaron en el cielo a dos bombarderos estadounidenses b-29, pero apareció un tercero a unos kilómetros de distancia.

No se preocuparon ya que la altura era inusual para un bombardeo, ya que las naves que causaron la destrucción de más de 60 ciudades en marzo de ese mismo año, volaban a menos altura.

B-29 sobrehilando Osaka. Wikimedia Commons

Pero los tres bombarderos cambiaron de rumbo y se dirigieron a Hiroshima. Seguían sin alarmarse, pues era común que se encontraran en los aires antes de bombardear otros objetivos.

A esas alturas del desastres, los aviones, las municiones y los pilotos eran escasos y no podían darse el lujo de desperdiciar los recursos. Entonces los B-29 se acercaron a Hiroshima sin que nadie se preocupara.

Dos de los tres aviones eran inofensivos, pero el último avión, el Enola Gay, tenía una de las misiones más letales de la guerra y la historia. Llevaba una bomba atómica con un poder de 18.000 toneladas de TNT. El arma más grande que se haya usado jamás en la guerra.

El Enola Gay lanzó a bomba sobre la ciudad a las 8:15. Su explosión destruyó gran parte de Hiroshima, mató a más de 75 mil personas y otras 70 mil morirían más tarde.

El Enola Gay. Wikimedia Commons

El señor Morimoto

Pero algunos tuvieron mucha, mucha suerte. Entre ellos el señor Morimoto, un experto en cometas que se encontraba en la ciudad ese día.

Aquella mañana había ido visitado a un primo, a poco más de 1 kilómetro de la zona cero donde estalló la bomba.

Más del 90% de las personas que estaban tan cerca murieron, pero Morimoto, su primo y el hijo de su primo, sobrevivieron. Según recordó a los medios:

“Hubo algo así como un rayo, y junto con el flash la casa se derrumbó y quedamos atrapados bajo el techo y los escombros. Sin embargo, los tres estábamos vivos, sin dolor, a excepción de algunos hematomas por el techo caído, lo que de hecho nos impidió estar expuestos a la horrible explosión”.

Se dieron cuenta que no había sido una bomba normal, ya que todos los edificios se habían derrumbado y había fuego por todas partes.

Hiroshima y Nagasaki. Wikimedia Commons

Morimoto regresó al hotel donde se había alojado para rescatar sus pertenencias y allí descubrió que sus tres colegas habían sobrevivido también: Shiniji Kinoshita, T. Doy y Masao Komatsu.

Nadie tenía forma de comunicarse con sus familiares que todavía estaban vivos, así que los hombres decidieron regresar a casa para más tarde dejar la ciudad. El 8 de agosto salieron en tren hacia Nagasaki.

La segunda bomba

¿Que cosa peor podía pasar después de esa catástrofe? Llegaron el día en que se arrojó otra bomba en Nagasaki.

Y para mala suerte, se estima que 160 sobrevivientes viajaron de Hiroshima a Nagasaki donde encontraron una segunda explosión atómica y vivieron para contarlo.

Haber sobrevivido a dos bombas ayudó a que pudieran dar información valiosa y aumentar la posibilidad de supervivencia.

Por ejemplo, los supervivientes de Hiroshima sabían que un corto intervalo de tiempo separaba el destello cegador inicial de la luz de la onda expansiva destructiva que la seguía.

Las personas cercanas a la zona cero tenían solo un segundo o dos para cubrirse antes de que golpeara dicha onda.

Las personas más alejadas tenían algo más de tiempo, no mucho más, pero unos pocos segundos eran suficientes para huir a un sótano o un refugio antiaéreo cercano.

Bomba en Hiroshima. Foto: Wikimedia Commons

Yamaguchi

El señor Yamaguchi fue otra de las personas que sobrevivió a las dos explosiones. Yamaguchi trabajaba como jefe de planta para Mitsubishi y fue uno de los supervivientes de Hiroshima que regresaba a Nagasaki.

El hombre pudo compartir sus experiencias tras el primer impacto con sus trabajadores, haciendo hincapié en la importancia de alejarse de las ventanas tan pronto como vieran el destello.

Cuando el flash llegó poco después, muchos de sus trabajadores buscaron refugio detrás de escritorios y otros objetos resistentes.

Todas estas personas, como Yamaguchi, Morimoto, Doi o Kinoshita, son los conocidos en el tiempo como nijyuu hibakusha. Su traducción es algo así como “personas doblemente afectadas por la bomba, pero supervivientes a ella”.

Sus historias no se supieron durante mucho tiempo. En parte, porque muchos de ellos renunciaron a hacerlo público por el estigma asociado con ser un superviviente de una bomba atómica.

Debido a que muchas veces sufrían de fatiga, malestar general y otras enfermedades causadas por la exposición a la radiación, los hibakusha sufrieron discriminación laboral e incluso aislamiento social, rechazados por personas que temían que su extraña enfermedad pudiera ser contagiosa.

En el año 2005 Yamaguchi se convirtió en la voz de aquellos que guardaron silencio. Su hijo murió de cáncer y su historia se hizo pública.

Entonces comenzaron a salir a la luz el resto de relatos como el de Morimoto, quien todavía sigue vivo. Yamaguchi en cambio falleció cinco años después que su hijo. Murió de cáncer.

Con información de Gizmodo, Wikipedia y The Guardian

