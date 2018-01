Mike Tyson incursiona en el negocio de la marihuana

CALIFORNIA CITY.- Mike Tyson se ha metido de lleno a la industria de la marihuana en California.

El 20 de diciembre, el ex campeón de peso pesado y sus socios comenzaron los trabajos para construir un complejo turístico relacionado con el cannabis en California City, una localidad distante en el desierto de Mojave, a 177 kilómetros (110 millas) al norte de Los Ángeles, según el portal TheBlast.com.

Mike Tyson, foto archivo

Su socio Robert Hickman dijo al portal que el terreno es preparado para el cultivo de marihuana y que la Finca Tyson será un oasis.

En un video del acto, la alcalde de California City, Jennifer Wood, agradeció a Tyson su compromiso con la comunidad y dijo que el complejo proveerá marihuana con fines terapéuticos a personas necesitadas y generará ingresos fiscales, puestos de trabajos e ingresos para los habitantes.

Marihuana, foto EFE

Las llamadas y mensajes enviados por The Associated Press a un representante de Tyson no han sido respondidos.