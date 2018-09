Miles de guatemaltecos marchan en contra del aborto 

Hoy no importó la religión Guatemala dice NO AL ABORTO, miles de chapines ya se encuentran en la Gran Marcha Por La Vida y la Familia para que el aborto no sea aprobado ni la identidad de género. #transformemosguate #Chapinesxlas2vidas #Guatexlafamilia#SiALaVida #Oración #Vida pic.twitter.com/QB3FRhxreU