Miles de policías de Puerto Rico deben pagar horas extras por enfermedad

SAN JUAN.- Miles de policías están ingresando enfermos todos los días en Puerto Rico, en parte para exigir pagos por horas extras no pagadas por los esfuerzos de recuperación de huracanes a medida que crecen las preocupaciones sobre la seguridad de las personas en un territorio estadounidense que lucha por restablecer el poder.

El aumento en las ausencias llevó recientemente a la jefa de la policía de Puerto Rico, Michelle Hernández, a recomendar que los soldados de la Guardia Nacional de EE. UU. Ayudaran a cubrir las vacantes temporales.

Cada compañero ha tomado su decisión, se la respetamos. Ahora pedimos que se resuelva la forma en que se pagan las horas extras a TODOS los miembros de la fuerza. No es aceptable que pasen meses, años y no se pague. — Puerto Rico Police (@PoliciasPR) 26 de diciembre de 2017

"Hemos tenido una cantidad desmesurada de ausencias que no habíamos visto en años anteriores", dijo a The Associated Press, y agregó que aunque ha habido una caída en los principales crímenes este año, le preocupa que la tendencia pueda revertirse

Sin embargo, la administración del gobernador Ricardo Rosselló rechazó el miércoles la idea de usar la Guardia Nacional.

Normalmente, un promedio de 550 oficiales de policía están ausentes todos los días en Puerto Rico, que tiene uno de los departamentos de policía más grandes bajo jurisdicción de los EE. UU. Con más de 13,000 oficiales en general. Pero recientemente, más de 2.700 oficiales en promedio han estado ausentes diariamente.

El secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, dijo que el gobierno ya ha realizado casi 15 millones de dólares en pagos de horas extras desde que azotó el huracán María hace más de tres meses y se distribuirán $ 6,4 millones más el sábado.

"Hay muchos policías que no están apareciendo", dijo. "Estamos tratando de abordar todas las demandas para alentar a estos policías a regresar a sus trabajos".

Hernández estimó que el gobierno le debe a los oficiales un adicional de $ 35 millones en pago de horas extras, pero dijo que el departamento todavía está contabilizando las hojas de asistencia para determinar el monto exacto.

Las autoridades dijeron que parte del problema es que el gobierno de Puerto Rico tiene que esperar a que la Agencia Federal de Manejo de Emergencias de EE. UU. Le reembolse el pago de la policía por horas extras y que es un proceso lento.

El jefe de policía dijo que los oficiales también están molestos por otros cambios en medio de la crisis económica de Puerto Rico, incluidas las pensiones más pequeñas y el final de los pagos por días de enfermedad no utilizados. "Se sienten engañados de alguna manera en los últimos 15 años en términos de beneficios", dijo Hernández.

La isla está luchando por recuperarse de la tormenta de Categoría 4 que azotó en medio de una recesión de 11 años de antigüedad, matando a decenas de personas y causando daños estimados en hasta 95.000 millones de dólares.

Los agentes de policía trabajaron siete días a la semana durante 12 a 15 horas por día en septiembre y octubre, dijeron grupos de presión para los oficiales de policía de la isla, a quienes no se les permite sindicalizarse.

"La pregunta es bastante clara: ¿tienen dinero para pagar a los agentes de policía?", Dijo Carlos Morales, presidente de una asociación que representa a más de 8,000 oficiales. "Esa es la batalla más grande que enfrentamos para ayudar a resolver el problema".

Dijo en una entrevista telefónica que era injusto pedirles a los oficiales que trabajen sin pagarles lo que se les debe.

"Los oficiales de policía no pueden soportarlo más", dijo Morales. "Ellos tienen sus problemas. Han perdido sus hogares. Perdieron muchas cosas y, para colmo, tienen que seguir trabajando ".

A medida que crece la cantidad de ausencias, también aumenta la preocupación por mantener a las personas a salvo en una isla donde muchas comunidades permanecen sin energía debido al daño provocado por los huracanes.

"No quiero esperar hasta que esto se salga de control", dijo el miércoles el senador de Puerto Rico Axel Roque en un comunicado.

Dijo que un precinto tenía solo tres oficiales de policía para cubrir cuatro ciudades en la víspera de Navidad y que otro precinto recientemente tuvo que pedirle a uno más cercano más oficiales para ayudar a cubrir todos los turnos ese día.

"Los ciudadanos están pagando impuestos y esperan que el gobierno cumpla con sus obligaciones para garantizar su seguridad", dijo.

El secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, cuyo departamento incluye la fuerza policial y otros servicios de emergencia, no estuvo disponible el miércoles para analizar las ausencias policiales, dijo su oficina.

En la ciudad montañosa de Morovis, donde la mayoría de sus 30,000 personas no tienen el poder, 13 de los 21 patrulleros del pueblo llamaron recientemente a los enfermos, sargento. Félix Rosario le dijo a AP. Como resultado, dijo que los casos se acumulan.

"Estamos enfrentando limitaciones", dijo, y agregó que el número de robos, especialmente los que involucran generadores, ha aumentado desde el huracán.