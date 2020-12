Miles de seguidores de Donald Trump protestan por resultados electorales

Estados Unidos.- Una multitud en Estados Unidos con lemas de “Make America Great Again” se reunió el sábado en Freedom Plaza en protesta para apoyar al presidente Donald Trump y sus infundadas acusaciones de fraude electoral en las elecciones presidenciales.

Los videos publicados en las redes sociales mostraban enfrentamientos entre partidarios y opositores de Trump, y personas atacando a los transeúntes atacando con atuendos pro Trump.

En un incidente, un transeúnte sacó un cuchillo después de discutir con los partidarios de Trump. En Twitter, el presidente Donald Trump dijo que "estaría viendo" a la gente reunida para la manifestación en Freedom Plaza, el sábado por la mañana.

En otro incidente, la policía roció con gas pimienta a personas involucradas en una pelea. El mitin fue organizado por Women for America First, un grupo conservador que organizó el mitin "Stop the Steal" el mes pasado, que atrajo a decenas de miles de personas. Se esperaban hasta 15.000 personas el sábado, según el permiso del grupo.

Las protestas rápidamente se tornaron violentas en apoyo a Donald Trump. AFP

La gente lo vitoreó mientras volaba en el Marine One cuando salía de la ciudad para el partido de fútbol del Ejército y la Marina en West Point, Nueva York.

El ambiente en Freedom Plaza fue de celebración cuando los oradores, incluido Sebastian Gorka, afirmaron falsamente que Trump había ganado las elecciones e instaron a los manifestantes a mantener la presión sobre las legislaturas estatales.

A unas cuadras de distancia, las cosas se estaban poniendo tensas cerca de Black Lives Matter Plaza, no lejos de la Casa Blanca.

La policía con equipo antidisturbios formó una línea para separar a los miembros de Proud Boys, un grupo nacionalista de extrema derecha, de los contramanifestantes.

Proud Boys se enfrentó a la policía, exigiendo que los dejaran pasar e intercambiando improperios con los contramanifestantes.

Los organizadores planearon una marcha hacia la Corte Suprema, que negó un esfuerzo el viernes para evitar que los estados en el campo de batalla emitan sus votos en el colegio electoral para el presidente electo Joe Biden el lunes.