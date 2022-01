Miles protestan por mandatos y restricciones de Covid-19 en Ottawa, Canadá

Canadá.- Miles de manifestantes se reunieron el sábado en la capital de Canadá para protestar por los mandatos de vacunas, máscaras y cierres.

Algunos estacionados en los terrenos del National War Memorial, otros portaban carteles y banderas con esvásticas y la estatua de un héroe canadiense fue desfigurada, lo que provocó una condena generalizada.

“Aparcar en este terreno sagrado que incluye la Tumba del Soldado Desconocido fue una señal de total falta de respeto”, tuiteó el alcalde de Ottawa, Jim Watson.

Leer más: La píldora anticovid de Merck se mantiene "activa" contra Ómicron, dice la empresa

Los manifestantes compararon los mandatos de vacunación con el fascismo, un camión llevaba una bandera confederada y muchos portaban carteles cargados de palabrotas contra el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

La estatua del difunto Terry Fox, un héroe nacional que perdió una pierna debido a un cáncer de hueso cuando era joven y luego partió en 1980 en una gira de recaudación de fondos por Canadá, estaba cubierta con una bandera canadiense invertida con un letrero que decía "mandato de libertad". .”

David Santos dijo que vino de Montreal porque cree que los mandatos de vacunación no están relacionados con la salud, sino con lo que él llama una “cosa de control” por parte de los gobiernos.

El convoy de camioneros y otros hizo que la policía se preparara para la posibilidad de violencia y advirtiera a los residentes que evitaran el centro. Un alto funcionario de seguridad del Parlamento aconsejó a los legisladores que cerraran con llave sus puertas en medio de informes de que sus casas privadas podrían ser atacadas.

Trudeau ha dicho que los canadienses no están representados por esta "minoría muy preocupante, pequeña pero muy ruidosa de canadienses que arremeten contra la ciencia, el gobierno, la sociedad, los mandatos y los consejos de salud pública".

El itinerario del primer ministro para el día generalmente dice que está en Ottawa si está en casa, pero el sábado dijo "Región de la Capital Nacional" en medio de un informe de que lo trasladaron a un lugar no revelado.

Los manifestantes compararon los mandatos de vacunación con el fascismo. Foto: AP

Canadá tiene una de las tasas de vacunación más altas del mundo y el primer ministro de la provincia de Quebec, que propone gravar a los no vacunados, es popular.

Algunos protestan, en parte, por una nueva regla que entró en vigencia el 15 de enero y exige que los camioneros que ingresen a Canadá estén completamente inmunizados contra el coronavirus. Estados Unidos ha impuesto el mismo requisito a los camioneros que ingresan a ese país.

La Canadian Trucking Alliance dijo que un gran número de los manifestantes no tienen conexión con la industria del transporte por carretera y agregó que tienen una agenda separada que impulsar. La alianza señala que la gran mayoría de los conductores están vacunados.

Los organizadores de la protesta han pedido la eliminación contundente de todas las restricciones de Covid-19 y los mandatos de vacunación y algunos pidieron la destitución de Trudeau.

Algunos legisladores conservadores canadienses de la oposición sirvieron café a los manifestantes, incluido Michael Cooper, quien hizo un éxito televisivo en vivo mientras pasaba una persona con una bandera canadiense al revés con una esvástica.

La líder del partido conservador, Erin O'Toole, se reunió con algunos camioneros. La protesta también ha atraído el apoyo de Donald Trump Jr. y algunas personalidades de Fox News.

Canadá tiene una de las tasas de vacunación más altas del mundo. Foto: AP

“Hoy, la amenaza contra la democracia no solo ocurre en Estados Unidos”, tuiteó el exembajador de Estados Unidos en Canadá, Bruce Heyman.

“Tanto el uso de la esvástica como la bandera confederada son símbolos de odio. Es muy triste ver estos símbolos en cualquier lugar y especialmente en Canadá”.

El Servicio de Protección Parlamentaria espera hasta 10.000 manifestantes como parte de una manifestación de fin de semana.

“Estoy encerrado en mi propio país en este momento”, dijo Tom Pappin, un hombre no vacunado que vino de las afueras de Ottawa. “No puedo irme de vacaciones. No puedo ir a un restaurante, no puedo jugar a los bolos. No puedo ir al cine. Sabes, estas son cosas que simplemente se salieron de control”.

El hombre de 52 años dijo que es probable que los asistentes permanezcan estacionados en el Parlamento hasta que se levanten los mandatos de vacunación.

Phil Haggart estaba entre el grupo que contraprotestó el mensaje del convoy y dijo que quería mostrar que había voces a favor de las medidas de salud pública para frenar la propagación del virus.

Leer más: Moderna empieza los ensayos de una vacuna contra el VIH usando mRNA

“Las máscaras son importantes, las vacunas son importantes y los mandatos son importantes solo porque los necesitamos para seguir vivos y no llenar nuestros hospitales”, dijo mientras los manifestantes tocaban cencerros cerca.