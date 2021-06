Millonaria por un día: Abuelita recibe mil millones de dólares por error en su cuenta bancaria

Estados Unidos.- Julia Yonkowski una mujer de edad avanzada residente de Florida en los Estados Unidos se convirtió por un día en una de las personas más ricas del país, luego de que tras intentar retirar 20 dólares, casi 400 pesos, descubrió que cuenta bancara era de casi 1,000 millones de dólares.

Pese a que su retiro fue negado por el cajero, el ticket que le dio el cajero describía que en la cuenta bancaría figuraban un saldo de 999,998,855.94 dólares cifra que la convertía en una de las personas más ricas de los Estados Unidos.

El insólito hecho ocurrió el sábado pasado, y en ese mismo momento, Yonkowski intentó comunicarse con "Chase Bank", la empresa donde ella tiene su cuenta bancaria, sin embargo, no obtuvo respuestas.

De acuerdo con WFLA, la mujer declaró que se cansó de la atención automatizada, pues lo único que quería era hablar con una persona; "Simplemente no puedo seguir. Me atasco con un sistema automatizado y no consigo a una persona para hablar".

La mujer mencionó que nunca pensó tomar el dinero, pues conocía historias sobre personas que habían recibido depósitos por error y luego tenían que devolver el dinero, "yo no haría eso de todos modos porque no es mi dinero", sin embargo, aseguró que lo que si le causo terror fueron el poder recibir amenazas cibernéticas.

De acuerdo con La Voz, la mujer explicó que su esposo que recientemente había fallecido era copropietario de la cuenta bancaria. Y mencionó que todos esos detalles se los había contado al banco, ya que de cualquier modo, la cuenta estaba congelada para cuando intentó usarla.

Por su parte el banco informó que las personas deben entregar la documentación adecuada para evitar este tipo de situaciones, en tanto mencionó que estaría en comunicación contante con la mujer, quien espera su historia sea tomada como ejemplo.