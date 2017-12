Ministro Defensa israelí llama a boicot árabe tras protestas

JERUSALÉN (AP) — El ministro de Defensa de Israel hizo el domingo un llamado a boicotear negocios árabes en los lugares donde los residentes realizaron protestas violentas contra la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel.

Avigdor Lieberman, líder del partido nacionalista Yisrael Beiteinu, dijo que los árabes de Wadi Ara, en el norte de Israel, no son parte del país y que los judíos israelíes deberían dejar de visitar sus aldeas y de comprar sus productos. Cientos de árabes israelíes protestaron el sábado en una autopista principal. Docenas de manifestantes encapuchados arrojaron piedras contra autocares y vehículos policiales. Tres israelíes resultaron heridos y varios autos sufrieron daños.

“Esas personas no pertenecen al estado de Israel. No tienen conexión con este país”, dijo Lieberman en declaraciones a la radio del ejército. “Además, pediría a todos los ciudadanos de Israel que dejen de ir a sus tiendas, que dejen de comprar, que dejen de recibir servicios, que simplemente que boicoteen Wadi Ara. Tienen que sentir que no son bienvenidos aquí”.