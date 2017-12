Ministro de Defensa niega que Ejército gobierne Venezuela

Caracas, Venezuela.- El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, expresó este miércoles que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no "gobierna" el país ni está en búsqueda de "espacios que no le competen".

En un encuentro con los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT) en Caracas, el general se refirió a algunos sectores que "divulgan" una "imagen" distorsionada del sector castrense venezolano.

"Han proyectado a nivel internacional que los militares gobernamos este país. No. Nosotros no queremos gobierno, sino trabajar junto al pueblo [...] No buscamos espacios que no nos competen", señaló Padrino López.