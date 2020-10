Ministro de sanidad en España pide perdón por irse de fiesta en plena pandemia

Madrid, España.- El ministro español de Sanidad, Salvador Illa, reconoció este miércoles que asistió a la fiesta organizada por un periódico en línea pese a las severas restricciones impuestas en el país para mitigar la propagación de coronavirus. Por ello, pidió disculpas ante el congreso.

Salvador Illa explicó que estuvo en la gala “como muchos otros” y solo estuvo “el tiempo estrictamente necesario” para mostrar su apoyo a las fuerzas armadas que fueron condecoradas por su desempeño durante la crisis sanitaria que enfrena España a causa de la pandemia.

Tras la entrega del galardón (...), me fui, no me quedé a cenar. Muchos ciudadanos no lo han entendido. Y quiero decirles que tienen razón", argumentó el ministro que encabeza la lucha contra el Covid-19.