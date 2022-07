"Miren ese cuerpo...papasito", mujer coquetea a gritos con soldado en Colombia (VIDEO)

Bogotá.- La usuaria del transporte público grabó el momento exacto en que una mujer usó toda clase de piropo y palabas subidas de tono para llamar la atención de un soldado, mientras ambos se encontraban en el transporte público en Colombia.

“Oye ¿Cómo te llamas? […] Miren ese cuerpo, ese color dorado tan intenso, siente su cuerpo tan provocativo, disfruta su sabor, es un soldado papacito”, gritó la mujer sin ningún pudor en presencia de los otros pasajeros.

La osada mujer, incluso, entonó las notas del himno nacional de Colombia para tratar de llamar la atención del soldado, quien se notaba incómodo por la peculiar situación.

Al final, la usuaria del transmilenio se bajó en la estación de Ricaute, pero antes de hacerlo invitó al militar a bajarse junto con ella.

“Ay mi amor, bájese conmigo, ¿cómo es que se llama? No, no me manda ni una miradita”, dijo la desconocida antes de llegar a su destino.

El video fue publicado después del desfile del 20 de julio. El mismo generó todo tipo de reacciones entre los usuarios de las redes sociales; por un lado, hubo quienes se rieron de la situación y aplaudieron a la mujer por su osadía, mientras otros desaprobaron su acción.

No obstante, este no es el único caso que ha causado revuelo en el transporte público colombiano, pues hace unas semanas un hombre decidió hacer un show de striptease frente a los pasajeros.

Te recomendamos leer:

Respecto al striper, al final se descubrió que este era un influencer que solo estaba creando contenido para sus redes sociales.