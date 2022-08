Misil palestino arrasaron con viviendas asesinando a varios civiles entre ellos seis niños en Gaza

Franja de Gaza.- Ataques aéreos israelíes arrasaron viviendas en Gaza el sábado al tiempo que persistieron las andanadas de misiles de extremistas palestinos contra el sur de Israel, aumentando temores de otra escalada del conflicto que, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, ya ha matado al menos a 24 personas en la franja costera, entre ellas seis niños.

Los combates comenzaron cuando Israel mató a un comandante del grupo extremista palestino Yihad Islámica en una serie de ataques el viernes, que Israel dijo que buscaban prevenir un ataque inminente. Una niña de 5 años y dos mujeres estaban entre los muertos en esos ataques.

Hasta ahora, Hamas, el grupo islamista que gobierna la Franja de Gaza, parecía consolidarse al margen del conflicto, lo que contenía de alguna forma su intensidad. Israel y Hamas se enfrentaron en una guerra apenas hace un año, uno de cuatro conflictos grandes y varios pequeños en los últimos 15 años que han impuesto un costo enorme al empobrecido territorio palestino de dos millones de habitantes.

Si Hamas sigue sin intervenir en parte de cuánto daño causa Israel a Gaza cuando se encuentran los ataques con misiles en su contra.

El ejército israelí denunció que un misil errante disparado por militantes palestinos cobró la vida de civiles, incluyendo niños, la noche del sábado en Jabalia, un poblado del norte de la Ciudad de Gaza. El ejército dijo el sábado que investigó el incidente y concluyó “sin lugar a dudas” que fue causado por un fallo de tiro por parte del grupo militante Yihad Islámica.

De momento, las autoridades palestinas no han ofrecido declaraciones oficiales sobre el incidente. Un trabajador médico palestino, que no estaba autorizado a dar información a los medios y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, dijo que la explosión mató al menos a seis personas, entre ellas tres niños.

El sábado por la tarde, aviones de combate israelíes intensificaron los ataques al impactar a cuatro edificios residenciales en la Ciudad de Gaza, todos al parecer vinculados con milicianos de la Yihad Islámica. No hubo informes de víctimas. En cada caso, las fuerzas armadas israelíes habían alertado a los residentes antes de los ataques.

Otro ataque el sábado hizo blanco en un vehículo, matando a una mujer de 75 años e hiriendo a otras seis personas.

En uno de los ataques, después de las advertencias, aviones de combate arrojaron dos bombas sobre la casa de un miembro de la Yihad Islámica. La explosión derrumbó la estructura de dos pisos, dejando un gran cráter lleno de escombros y dañó gravemente las casas rodeadas.

Mujeres y niños huyeron corriendo de la zona.

”¿Si nos advirtieron? Nos advirtieron con los cohetes y huimos sin llevarnos nada”, aseguró Huda Shamalakh, quien vivía al lado. La mujer agregó que 15 personas vivían en la casa arrasada.

El Ministerio de Salud palestino informó que 24 palestinos, incluyendo seis niños y dos mujeres, habían muerto durante dos días de combates y que más de 200 personas resultaron heridas. El Ministerio no diferencia entre civiles y combatientes. El ejército afirmó el viernes que las primeras estimaciones eran alrededor de 15 combatientes aparecidos.

La única planta de energía en Gaza detuvo sus actividades el sábado al mediodía ante la falta de combustible, ya que Israel ha mantenido cerrados sus cruces fronterizos hacia Gaza desde el martes.

Con la nueva interrupción, los habitantes de Gaza pueden obtener solo cuatro horas de electricidad al día, lo que aumenta su dependencia de los generadores privados y profundiza la crisis energética crónica del territorio en medio del calor máximo del verano.

A lo largo del día, militantes de Gaza lanzaron periódicamente rondas de misiles hacia Israel. El ejército israelí dijo el sábado por la noche que se habían disparado casi 450 misiles, 350 de los cuales llegaron a Israel, pero casi todos fueron interceptados por el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro de Israel. Dos personas sufrieron heridas leves de metralla.

Un bombardeo de misiles fue disparado hacia Tel Aviv, lo que encendió las sirenas con que se alerta a los residentes a acercarse a los refugios, pero los misiles fueron interceptados o cayeron al mar, de acuerdo con el ejército.

La noche del viernes, en un discurso televisado a la nación, el primer ministro interino israelí, Yair Lapid, afirmó que “Israel no está interesado en un conflicto más amplio en Gaza, pero tampoco rehuirá a uno”.

“Este gobierno tiene una política de tolerancia cero ante cualquier intento de ataque, de cualquier tipo, desde Gaza hacia territorio israelí”, declaró. “Israel no se quedará de brazos cruzados mientras haya quienes intenten dañar a sus civiles”.