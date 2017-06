Miss Venezuela en protesta contra el gobierno de Maduro

Venezuela (EFE).- La morena Keysi Sayago, ganadora del concurso de belleza Miss Venezuela 2016, ha sumado a su larga lista de responsabilidades la participación esporádica en las protestas que desde hace tres meses sacuden a su país, pero sin descuidar la corona y lo que esta significa para sus paisanos.

En una entrevista exclusiva con Efe, la ingeniera en mecánica explicó que ha buscado tiempo dentro de sus clases de baile, inglés, oratoria, maquillaje y estilismo “para vivir lo que la mayoría de los venezolanos está viviendo en las calles y para poder hablar con propiedad de lo que está sucediendo en nuestro país”.

“Yo no marcho ni protesto por un partido político, porque todo lo que está pasando en nuestro país va más allá de un partido político, sino que yo marcho por una situación en la que nosotros estamos viviendo”, dijo y describió ese escenario como “difícil y complicado”.

El país caribeño registra desde hace casi tres meses una oleada de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno en medio de un ambiente de crispación social y política que ha degenerado en varios hechos violentos que se han saldado con 76 muertos y cerca de mil 500 heridos.

Ante ello, Sayago asegura que no podía seguir indiferente y sumergida en su preparación -pues representará a Venezuela en el próximo concurso Miss Universo– sino que debía, al menos así lo cree, “cumplir” con su país y con su gentilicio.

“Mi motivación es Venezuela, de eso no cabe duda (…) Yo me estoy expresando como ciudadana y tratando de dejar el título de Miss Venezuela a un lado. ¿Qué es lo que sucede? Que ya la situación de nuestro país es innegable y nadie puede tornarse indiferente a lo que vivimos en nuestras calles”, sostuvo.

La morena, de 23 años, dice que la Organización Miss Venezuela -de la que han salido siete ganadoras del Miss Universo, lo que le ha valido el título de fábrica de reinas- no ha objetado su participación “como ciudadana” en las manifestaciones pues, reitera, no se parcializará a favor de factores políticos.

Sobre sus participaciones en las protestas cuenta que ha marchado al menos tres veces y ha cortado calles en Caracas durante los denominados “trancazos” convocados por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para rechazar el eventual cambio de Constitución que promueve el jefe de Estado, Nicolás Maduro.

“Desgraciadamente me tocó vivir, me tocó correr, me tocó ser apuntada por efectivos de la Guardia Nacional (…) nos apuntaron, nosotros pasamos por detrás de un quiosco y dispararon al quiosco y nosotros salimos corriendo”, recuerda Sayago sobre una marcha “por los derechos humanos” que fue dispersada por la fuerza pública.