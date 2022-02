Modelo daba clases en una escuela y tuvo relaciones con un alumno de 18 años

La maestra también está acusada de "haber estado ebria frente a los alumnos" y de estar al tanto de que "un ex alumno estaba en posesión de drogas" y no haberlo informado a las autoridades correspondientes.

La maestra que no estuvo presente en la audiencia del juicio, alega que consumió alcohol antes de decirles a los alumnos: "¿Podemos actuar por un minuto como si no fuera su profesora?".

"La señorita Tweedie estaba sentada en nuestra mesa. La señorita Tweedie no estaba bebiendo en la mesa, yo sí", declaró el ex alumno.

