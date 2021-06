Modelo de 23 años es asesinada en un campo: Tenía una orden de restricción contra un acosador

Reino Unido.- Un modelo de 23 años, quien también era jinete, fue asesinada y anteriormente había emitido previamente una orden de restricción contra un acosador.

Gracie Spinks murió en un presunto asesinato-suicidio el viernes por la mañana en Duckmanton, cerca de Chesterfield, Derbyshire.

Se cree que la modelo a tiempo parcial de 23 años estaba cuidando a su caballo Paddy cuando el atacante golpeó.

Los paramédicos fueron llamados a la escena en Staveley Road a las 8:40 a.m. pero no pudieron salvarla, mientras que el cuerpo de un hombre de unos 30 años fue encontrado más tarde a media milla de distancia.

Una amiga de Gracie, una aspirante a participante de eventos y saltadora de espectáculos, dijo que había sido "molestada por un hombre extraño que estaba totalmente obsesionado con ella".

"Sabemos que tenía un acosador pero no sabíamos quién era. Hemos oído que había sacado una orden de restricción contra él porque se estaba convirtiendo en una plaga bastante", el amigo no identificado dijo al medio The Sun.

Es una joven hermosa, muy popular, y él estaba obsesionado con ella y seguía apareciendo en los establos. Estaba enamorado de ella

"Gracie era una persona muy reservada que no revelaba mucho sobre su vida personal. Tenía un círculo muy unido de amigos en los que confiaba".

Otro amigo también le dijo al periódico que Gracie estaba siendo molestada recientemente por alguien "obsesionado" con ella.

La policía de Derbyshire dijo que no podía arrojar más a la luz en relación con el presunto acosador.

Un portavoz dijo: "No podemos confirmar o negar esto. Como se trata de una investigación en vivo, no podemos hacer comentarios".

Según los informes, Gracie modeló a tiempo parcial para una agencia de Londres con el fin de financiar sus saltos, cross country y doma.

Los homenajes han inundado las redes sociales, mientras que los dolientes también han depositado flores fuera de la casa de su familia.

Un portavoz de la policía de Derbyshire dijo ayer que se creía que las dos muertes estaban relacionadas y que no buscaban a nadie más.

Las autoridades mencionaron en un comunicado: "Los oficiales que investigan la muerte de una mujer en Duckmanton ahora pueden confirmar que también se encontró el cuerpo de un hombre en la ciudad y que creemos que las dos muertes están relacionadas".

"No buscamos a nadie más en relación con las muertes".

"Una mujer fue encontrada herida en un campo cerca de Staveley Road alrededor de las 8:40 am. Asistieron los paramédicos y la mujer, que tenía poco más de 20 años, murió tristemente en el lugar".

"A las 11 de la mañana, el cuerpo de un hombre de unos 30 años fue encontrado en un campo cerca de Tom Lane, Duckmanton".

