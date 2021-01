Modelo en Argentina denuncia que fue discriminada por su peso en una discoteca

Buenos Aires.- Una joven modelo argentina denunció en distintos medios de comunicación que fue discriminada el pasado lunes 11 de enero por su sobrepeso en una conocida discoteca, en la ciudad de Mar del Plata.

Sofía Elizabeth Ortiz Andrada, tucumana de 24 años, estaba pasando unas buenas vacaciones con sus amigas en la ciudad balnearia pero su estado de ánimo cambió cuando fueron al bar playero "Bruto" (ubicado en Playa Grande), donde pese a tener una reservación para un box, no le permitieron entrar al lugar por su físico.

"A mis amigas les ponían las pulseras y pasaban nomás, pero a mí me pararon", contó la modelo plus size al medio El Tucumano.

Sofía, quien también estudia Recursos Humanos, le destacó a una de las personas que trabaja de seguridad que ella venía con las chicas que acababan de entrar, sin embargo, le respondieron "pará que me fijo si hay lugar".

Otras excusas del local fueron que le dijeron que solo podían pasar mayores de 21 años y ella les enseñó su documento de identidad que comprueba que tiene 24 años. Luego que debía pagar una entrada (a pesar de ser gratis por haber reservado) y ella les dijo que estaba dispuesta a pagar, pero volvieron a decir que no había suficiente espacio.

Casi media hora después, la joven se rindió y se fue llorando por incomodo momento que le hicieron pasar. Sus amigas, indignadas, también decidieron salir del lugar.

"Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, me largué a llorar y me puse súper mal. Mis amigas se tuvieron que ir del lugar, ellas estaban con mucha bronca por lo que me hicieron".

Sofía declaró a la prensa argentina que ella ha ido a varios lugares como "Bruto" y es la primera vez que le pasa algo parecido: "yo en Tucumán fui a los lugares top y nunca me pasó eso, es la primera vez que me pasa. En Tucumán me conocen, no me harían esto nunca. Nunca me afectó que me miren mal, pero hacer pasar mal a alguien en la puerta es demasiado. Nos vamos de Mar del Plata con un mal trago".

Tras el hecho, el grupo de amigas trató de contactar a la persona con quien habían hecho la reserva del box para 10 personas, pero nunca les respondieron.

El caso fue difundido por varios medios del país sudamericano y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) contactó a la joven para que realice una demanda formal contra el lugar.

"Al enterarse lo sucedido, la delegada del INADI en Mar del Plata, Cintia Mónaco, logró contactarla telefónicamente para ponerse a disposición y receptar su denuncia si lo deseaba. Sofía le relató el terrible momento que sufrió en el local gastronómico y le planteó que quiere denunciar lo sucedido y adelantó que cuando llegue a su provincia radicará la denuncia desde allá, agradeciendo ser contactada y asesorada en sus derechos", dice un comunicado del INADI, que fue publicado este jueves.

Sofía explicó que ella es "la primera modelo de Tucumán con sobrepeso y no quiero normalizar el sobrepeso, pero quiero mostrar que en este lugar tacharon a alguien porque su cuerpo es diferente a los demás".

"No quiero que le pase a nadie lo mismo, ya sea por bajito, gordito, por homosexual. No quiero que a nadie le pase porque es una situación horrible", sostuvo la joven.