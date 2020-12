Moderna recibe el voto del Comité Asesor de la FDA para el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus

Estados Unidos.- Moderna confirmó hoy que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados(VRBPAC) recomendó que la FDA otorgue una Autorización de uso de emergencia (EUA) para la vacuna contra el Covid-19.

Por medio de un comunicado, Moderna agradeció la oportunidad de presentar el paquete de datos clínicos de nuestra vacuna contra Covid-19 al comité asesor de la FDA.

Agradecemos al comité por su revisión y por su recomendación positiva en apoyo de la Autorización de uso de emergencia, dijoStéphane Bancel, Director Ejecutivo de Moderna.

Continuó: “Hemos estado trabajando con Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y Operation Warp Speed para prepararse para la distribución, si la FDA opta por otorgar una Autorización de uso de emergencia. Esperamos poder poner nuestra vacuna a las personas para ayudar a abordar esta emergencia de salud pública en curso ".

Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados(VRBPAC), basó su recomendación en la totalidad de la evidencia científica compartida por la Compañía, incluido un análisis de datos del estudio clínico fundamental de Fase 3 anunciado el 30 de noviembre.

El estudio de fase 3, conocido como estudio COVE, reclutó a más de 30.000 participantes en el y se lleva a cabo en colaboración con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y el Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA), parte del Oficina del Asistente Secretario de Preparación y Respuesta de la Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Los comités asesores de la FDA proporcionan recomendaciones no vinculantes. La FDA tomará en consideración la recomendación de VRBPAC al tomar una decisión final sobre la aprobación o autorización.

Según un EUA, la FDA tiene la autoridad para permitir que productos médicos no aprobados o usos no aprobados de productos médicos aprobados se utilicen en una emergencia para diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades o afecciones graves o potencialmente mortales durante una emergencia de salud pública declarada cuando haya no existen alternativas adecuadas, aprobadas y disponibles.