Momentos de terror. Asaltan a padre con su bebé en brazos

Buenos Aires.- Un hombre de 38 años fue víctima de un violento robo en el barrio porteño de Flores cuando tres delincuentes lo encañonaron con su hijo de 3 años en brazos.

El hecho ocurrió el último sábado, minutos antes de las 21, cuando Nicolás Poggio salía de la casa de su cuñado, ubicada en Carlos Ortiz al 1200, en el sur de la Ciudad.

"Entré a buscar un celular que me había olvidado. Después de charlar dos minutos, volví a salir, relajado. Cuando voy a dejar al nene en el asiento de atrás, escucho una frenada, levanto la vista y tenía a tres ladrones encima, apuntándome", relató la víctima, en diálogo con Todo Noticias.

Según se puede ver en un video capturado por una cámara de seguridad de la cuadra, los delincuentes bajaron de un Citroen C3 gris mientras un cómplice los esperaba en el asiento del conductor.

"Vi armas de grueso calibre por todos lados. Me gritaron pidiendo plata y me dijeron que me tirara al piso. Me senté agarrado al bebé, levanté las manos y me sacaron el celular y la billetera. Gracias a Dios fue algo rápido. Fue horrible ", agregó Poggio, que no resultó herido.

Según el parte policial, los ladrones se llevaron los documentos de la víctima, tarjetas de crédito, 4.500 pesos en efectivo y un celular. Tras el robo, los delincuentes escaparon y siguen prófugos.

Interviene en el caso la Fiscalía Criminal y Correccional N° 42 del doctor Carlos Velarde, que inició actuaciones caratuladas como "robo a mano armada".