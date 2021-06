Montar a camello ya no es un deporte exclusivo para hombres en Emiratos

Dubái.- Linda Krockenberger lanzó este año la primera academia de montar a camello de Emiratos Árabes Unidos, que es además la primera para mujeres en un deporte casi exclusivo para hombres. Ahora está entrenando a seis mujeres con el sueño de formar un equipo femenino que pueda competir la próxima temporada.



Hasta el momento esta joven alemana sólo tiene a seis jinetes, de diferentes nacionalidades, porque son las extranjeras las que se sienten más atraídas por esta actividad que tradicionalmente ha sido reservada a los hombres en el país árabe y que hasta hace poco no era considerada oficialmente un deporte en Dubái.



Para formar un equipo necesita al menos diez integrantes, pero aún así no podrán competir contra hombres por razones deportivas y culturales, por lo que las aprendices tendrán que empezar a hacerlo entre ellas hasta que haya cada vez más mujeres contra las que correr.

Leer más: ¡Pesadilla! Bombero atiende una emergencia y se encuentra a su hija muerta entre escombros



ENTRENANDO EN MEDIO DE HOMBRES



De momento, las alumnas de la escuela "Desierto Arábigo" entrenan junto a los hombres en un circuito para ello a las afueras de la ciudad de Dubái, en medio de la arena y bajo el sol abrasador.



Obaid Al Falasi, un emiratí dueño de los camellos, con quien Krockenberger fundó la academia, lleva en este negocio toda la vida por su familia.



"Es una idea sin precedentes", afirma a Efe. "Queríamos crear una escuela y un equipo femenino de carreras de camellos", explica el hombre que tiene dos hijas y apoya que las mujeres empiecen a correr en camello, y quiere promover su participación a través de este proyecto.



"Es nuestra tradición, mi familia ha estado desde hace mucho en las carreras y la compra-venta (de camellos)", agrega, sin embargo admite que las mujeres expatriadas son las que están más abiertas a esta nueva experiencia porque "es diferente, es rara y no es accesible" para todas.



Por su parte, Krockenberger explica que atrajo a las primeras alumnas a través de Instagram y que espera que a partir de ahora el boca a boca funcione y Desierto Arábigo se empiece a conocer en Dubái y todo Emiratos Árabes Unidos.



"Es algo inaudito y a nadie se le pasa por la cabeza, así que tenemos que tener visibilidad para poder crecer", dice la emprendedora veinteañera que quedó prendada del desierto en las excursiones que se realizan habitualmente en vehículos 4x4, pero quiso ir más allá de esa experiencia al alcance de todos.



UNA EXPERIENCIA MÁS ALLÁ DE LO HABITUAL



¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cuando empecé a seguir su cuenta en Instagram y vi el anuncio del equipo me pareció un reto y me puse en contacto, afirma Helen Kacnik, una de las integrantes del equipo, madre de dos hijos y procedente de Sudáfrica. Ella trajo consigo a su amiga Sarah Collins, de 27 años y de Nueva Zelanda.

Las dos montan a caballo y querían aprender a hacerlo a camello desde que se establecieron en Dubái, pero no para dar paseos por el desierto sino para participar en carreras de verdad. Con su poco conocimiento de árabe se mueven en este entorno poco acostumbrado aún a su presencia.



"Los camellos son (la esencia de) Emiratos, si tienes la oportunidad de hacer algo por qué no hacerlo", se pregunta Collins, mientras trota a lomos de su animal.



Practica submarinismo y le gustan los deportes de aventura, y esta experiencia es única pero busca aprender algo nuevo: "Estar aquí es una oportunidad, creo que sería estúpido no aprovecharla. ¿En qué otro lugar puedo aprender a montar en camello? No es algo que encuentres fácilmente", agrega.

Leer más: NASA. Lanzamiento del cohete Minotaur desde la isla Wallops será visible en Estados Unidos. Video

Las mujeres destacan entre las decenas de jinetes hombres que entrenan en el circuito de arena y que competirán en la próxima temporada, a partir del mes de octubre, cuando las temperaturas lo permitan. Ellas tendrán que esperar su estación, que no depende del tiempo sino de las posibilidades de tener una competición enteramente femenina.

Video: Coche se hunde en sumidero después de fuerte lluvia

Síguenos en