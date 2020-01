Morales asegura que hizo de Bolivia un país próspero que estaba en la miseria

Buenos Aires.- El expresidente boliviano Evo Morales aseveró este miércoles, en un informe de su gestión como mandatario, que cuando llegó al poder, en enero de 2006, la mayoría del país vivía en la "miseria", y su Gobierno, que recordó sufrió un "golpe de Estado" en noviembre pasado, consiguió que fuera "próspero, con estabilidad y crecimiento".

"Hermanas y hermanos de Bolivia. Los jóvenes quizás no tengan memoria de cómo era Bolivia durante el neoliberalismo. Nuestro país era el más pobre y el más desigual de América del Sur", expresa el político indígena en un vídeo lanzado en su cuenta oficial de Twitter por el Día del Estado Plurinacional.

El mensaje se difundió horas antes de que el expresidente encabezara un multitudinario acto en Buenos Aires, donde pidió refugio en diciembre pasado, para festejar esa festividad que él mismo instituyó, mientras en su país, donde Jeanine Áñez se mantiene como presidenta interina, se esperan actos de apoyo a uno y otro.

HOY HABRÍA CULMINADO SU TERCER MANDATO

Esta jornada logra un especial simbolismo por la cercanía de las elecciones del 3 de mayo próximo, para las que Morales, cuyo tercer mandato habría culminado hoy si no hubiera renunciado el pasado 10 de noviembre, presionado por las Fuerzas Armadas, no se presentará.

"En primer lugar saludo a los familiares de quienes perdieron la vida durante el golpe de estado, a los heridos, a los presos políticos y a los perseguidos, a los asilados, a los exiliados, a quienes tienen coartados los derechos por los golpistas", comienza diciendo el político en su informe.

Tras la rotunda victoria que cosechó en 2005, con el 53,7 % de los votos -el mayor respaldo obtenido por un candidato desde que se restableció la democracia en Bolivia, en 1982- Morales se convirtió en el primer presidente indígena elegido democráticamente en la historia de ese país y asumió el cargo el 22 de enero de 2006.

Aquel día, según recalcó este miércoles Morales, "con el pueblo en el gobierno se vieron las primeras luces del alba después de la larga noche neoliberal".

"Entonces tú y yo juntos empezamos nuestro camino hacia la construcción de una nueva Bolivia", añadió, para criticar a quienes decían que los dirigentes sindicales, los indios y el movimiento popular y los pobres "no sabrían gobernar" su propio país.

"Decían que no habría inversión, que no era posible nacionalizar nuestros recursos, que no había más alternativa que los tratados de libre comercio, que teníamos que someternos al fondo monetario internacional", enfatizó.

Para Morales, aquel proceso no fue "un camino fácil" y fue necesario hacer "cambios profundos".

"Cumplimos la agenda de nuestras luchas, nacionalizamos los hidrocarburos y nuestras empresas estratégicas. Refundamos el país a través de la Asamblea Constituyente y redistribuimos la riqueza. Estos logros los hicimos juntos. Antes de enero del 2006 Bolivia era una república en la que poca gente lo tenía todo y la mayoría vivía en la miseria", sentenció.

De forma especial reseñó la entrada en vigor en 2009 de la nueva Constitución, que procuró "la dignidad de un estado plurinacional" y la construcción de "la estabilidad política, el crecimiento económico y la justicia social".

DE UNA "PROFUNDA CRISIS" AL PAÍS QUE MÁS CRECE

En el vídeo, que dura 21 minutos, se compagine el discurso de Morales con imágenes de momentos clave de sus tres mandatos.

"Hoy tenemos un país con más empleo y con más comida en nuestras mesas. Hace 14 años recibimos un país ahogado de una profunda crisis económica. Éramos un país que pedía limosna para pagar los sueldos de sus maestros y nos convertimos en el país que más crece en el continente desde hace varios años", agregó.

El político señaló que "no hubo un milagro económico", sino "mucho trabajo, mucha unión y lucha" y "seguramente con más aciertos y logros que errores".

REITERA QUE GANÓ "LIMPIAMENTE" LAS ELECCIONES

Las mejoras en infraestructura, educación y salud, el descenso de la pobreza y el hambre, el aumento de la clase media y el hecho de que Bolivia fuera declarada por la Unesco como territorio libre de analfabetismo también integraron su largo mensaje.

Agradeció a la gente que le apoyó en las urnas en las elecciones y recalcó que el 20 de octubre de 2019, cuando optaba a un cuarto mandato consecutivo, ganó "limpiamente" las elecciones y agregó que "ningún informe serio se atreve a plantear" que se le quitara votos a alguien.

Las acusaciones de fraude por parte de la oposición y un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que también denunciaba "irregularidades" desembocaron en su renuncia, forzado también por el ejército.

"Cuando me vi forzado a renunciar, lo hice para garantizar la paz y evitar los ríos de sangre que parecieran avecinarse", reconoció, y denunció que "el odio y la ambición de esos pocos comandantes racistas" resultó en una represión que dejó "36 muertos" y más de 1.000 heridos de golpes y balas, "todos pobres e indígenas".

Morales agradeció especialmente la ayuda de Andrés López Obrador, presidente de México -país que le dio asilo durante un mes tras huir de Bolivia- y Alberto y Cristina Fernández, presidente y vicepresidenta de Argentina, donde pidió refugio el 12 de diciembre.