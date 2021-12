"Moriré si no veo a mi hijo", Madre de Rogel Aguilera implora entre lágrimas

Colorado.- La historia continúa alrededor del caso Rogel Aguilera, joven de origen cubano que protagonizó un accidente de tráiler en Colorado, Estados Unidos y recientemente fue sentenciado a 110 años de cárcel.

Su madre, Oslaida Mederos, de nueva cuenta habló sobre la complicada situación que vive su hijo, esta vez ante decenas de personas que protestaron ayer miércoles 22 de diciembre afuera del Capitolio estatal. Entre lágrimas pidió que le ayudaran.

La mujer afirmó conmovida que no soporta estar distanciada del joven de 26 años, y que no podrá continuar con vida lejos de él. "Moriré si no veo a mi hijo pronto", dijo.

Leer más: Aparatoso choque masivo de casi 40 autos sobre la autopista I-94 en USA

Ella no era la única que pedía justicia para Rogel Aguilera, pues todos los presentes hacían la misma petición bajo el argumento de que no tiene toda la responsabilidad por los cuatro muertos, ya que el vehículo se habría quedado sin frenos.

Los reclamos que se han levantado en Estados Unidos y Latinoamérica no pasaron desapercibidos, pues el pasado 21 de diciembre el Fiscal del Primer Distrito Judicial Alexis King presentó una moción para reconsiderar la sentencia del acusado.

Oslaida Mederos ya ha dado declaraciones a medios de comunicación por el caso de su hijo, afirmó sentirse muy mal por lo acontecido y pidió no tratar a su hijo como un terrorista o criminal de alto nivel.

Leer más: Niña de 2 años muere calcinada al incendiarse el árbol de Navidad de su familia en Italia