"Mueran mexicanos": Familia latina fue amenazada de muerte en Georgia

Estados Unidos.- Una familia hispana de Georgia, en Estados Unidos, asegura que se siente aterrorizada y señala que teme por su vida luego de que la vivienda que se encuentran construyendo con los ahorros de toda su vida, fue vandalizada con mensajes de racimos y amenazas de muerte, relatan que se trata de un "ataque anti inmigrante".

"Estamos bien tristes y con mucho miedo por lo que nos está pasando, solo por ser latinos", dijo la mexicana Carolina Oliva a EFE, luego de que el pasado domingo encontraran su casa en construcción, así junto los vehículos de trabajo, pintados con grafitis con el mensaje "mueran mexicanos".

Oliva aseguró que el ataque del fin semana es solo uno más de una serie de incidentes que han ocurrido desde que comenzaron a construir hace dos años la vivienda, ubicada en el condado de Rockdale, a unas 20 millas al este de la ciudad de Atlanta, y que los atribuye al ambiente antiinmigrante que existe en esa comunidad.

"Una vez nos tirotearon un 'camper' (trailer) que tenemos ahí y hablamos con la Policía y nos dijeron que no podían hacer reporte porque no había ningún muerto y después me mataron a mi perrita de un balazo y ya no quise ni reportarlo", lamentó la mexicana, quien planeaba mudarse con su familia a la vivienda una vez que la terminaran.

Los planes de la familia, sin embargo, cambiaron tras el último ataque, que esta vez sí que fue reportado a la Policía de la localidad.

"Nuestro plan ahora es terminar la casa y venderla lo más pronto posible. Ya no vamos a vivir ahí, ya no tenemos planes de regresar ahí, ya nada. Era la casa para la familia, estuvimos luchando 21 años, trabajando, y compramos el terreno con nuestros ahorros y la hemos estado construyendo desde hace dos años", explicó Oliva, quien asegura que también ha tenido todo tipo de problemas con permisos para la obra, que desaparecen de manera misteriosa.

Jedidia Canty, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Rockdale, confirmó a Efe que investigan el incidente y que no tolerarán actos "de odio" contra ningún miembro de la comunidad.

"Estamos trabajando diligentemente en la identificación de los sospechosos responsables de este acto delictivo", agregó Canty.