Muere Hana Horka, cantante antivacunas que se contagió de Covid-19 a propósito

No está claro si la causa del fallecimiento de Hana Horka fue el Covid-19, ya que su hijo no precisó dicha información. Sólo se sabe que se había contagiado desde finales de diciembre y se creía recuperada de la enfermedad.

"Sé exactamente quién formó su opinión (...) Me entristece que ella creyera más a los extraños que a su propia familia. No sólo era una desinformación total, sino que también había opiniones sobre la inmunidad natural y los anticuerpos creados al contraer la enfermedad", criticó Jan Rek.

Relató que Hana Horka decidió exponerse al contagio luego de que él y su padre dieron positivo a Covid-19 previo a la Navidad del 2021. Ambos estaban vacunados, pero la cantante no.

Raúl Durán Periodista

