Muere Samuel Little, el mayor asesino en serie de la historia en Estados Unidos

Estados Unidos.- Samuel Little, el mayor asesino serial en la historia de Estados Unidos con 93 víctimas según las autoridades, murió este miércoles en un hospital de California a la edad de 80 años.

Samuel Little, que tenía diabetes, problemas cardíacos y otras dolencias, se encontraba cumpliendo cadena perpetua por los múltiples asesinatos que había cometido, según la declaración de la portavoz del Departamento de Correcciones y Rehabilitación del estado, dijo que de juego sucio y que un forense determinará la causa de su muerte.

El asesino en serie “Little”, negó durante años sus crímenes, por lo que entraba y salía de la cárcel, sin embargo en 2018, confesó sus asesinatos en una entrevista que duró alrededor de 700 horas.

James Holland, el Texas Ranger, fue quien logró que Samuel confesara sus crímenes durante la entrevista donde Little proporcionó detalles de decenas de asesinatos que solo el asesino sabría, incluso le proporcionó a Holland docenas de pinturas y dibujos de sus víctimas, a veces garabateando sus nombres cuando podía recordarlos.

Asimismo, dio detalles como el año y la ubicación del asesinato y dónde había arrojado el cuerpo. En el momento de su muerte, Little había confesado haber matado a 93 personas entre 1970 y 2005. La mayoría de los asesinatos tuvieron lugar en Florida y el sur de California.

"Nada de lo que ha dicho nunca ha demostrado ser incorrecto o falso", dijo Holland a la revista de noticias CBS "60 Minutes" en 2019.

Los números eclipsan a los del asesino de Green River Gary Ridgeway (49), John Gacy (33) y Ted Bundy (36).

Las autoridades, que continúan investigando sus afirmaciones, dijeron que han confirmado casi 60 asesinatos y no tienen motivos para dudar de los demás.

Casi todas las víctimas de Little eran mujeres, muchas de ellas prostitutas, drogadictas o personas pobres que vivían al margen de la sociedad. Eran individuos, dijo que creía, que dejarían pocas personas atrás para buscarlos y pocas pruebas para que la policía los siguiera.

De hecho, las autoridades locales de los estados de todo el país inicialmente clasificaron muchas de las muertes como accidentes, sobredosis de drogas o el resultado de causas desconocidas.

Little estranguló a la mayoría de sus víctimas, generalmente poco después de encontrarse con ellas durante encuentros casuales. Ahogó a una, una mujer que conoció en un club nocturno en 1982. informó Associated Press.

Tenía casi 80 años, tenía problemas de salud y cumplía cadena perpetua en una prisión de California cuando comenzó a confiar en Holland en mayo de 2018, después de años de negarse a hablar con otras autoridades. Una vez fue un boxeador fuerte y robusto que usó sus poderosas manos para estrangular a sus víctimas, ahora usaba una silla de ruedas para moverse.

Holland ha descrito a Little como un genio y un sociópata, y agregó que el asesino nunca pudo explicarle adecuadamente por qué hizo lo que hizo. Aunque conocido como un interrogador experto, el propio Holland dijo que solo podía adivinar por qué Little se abrió con él.

El guardabosques trabajó incansablemente para crear y mantener un vínculo con el asesino durante sus cientos de horas de entrevistas, llevándole bocadillos favoritos como pizza, Dr. Pepper y sémola y discutiendo su interés mutuo en los deportes. También le aseguró a Little que no sería ejecutado.

Holland se dirigía a Little por su apodo de infancia, Sammy, mientras que Little llamaba a Holland Jimmy y una vez le dijo al Los Angeles Times que había "encontrado un amigo en un guardabosques de Texas".

Dijo a "60 Minutes" que esperaba que sus confesiones pudieran exonerar a cualquiera condenado injustamente por sus crímenes.

"Yo digo que si puedo ayudar a sacar a alguien de la cárcel, ya sabes, entonces Dios podría sonreírme un poco más", dijo.

Un transeúnte que viajó por el país cuando no estaba en la cárcel por hurto, asalto, drogas u otros delitos, Little dijo que comenzó a matar en Miami en la víspera de Año Nuevo de 1970.

Era como las drogas, me llegó a gustar, le confesó Little a Holland

Su último asesinato fue en 2005, dijo, en Tupelo, Mississippi. También mató a personas en Tennessee, Texas, Ohio, Kentucky, Nevada, Arkansas y otros estados.

Las autoridades de Kentucky finalmente lo alcanzaron en 2012 después de que fue arrestado por cargos de drogas y su ADN lo vinculó con tres asesinatos en California.

Cuando comenzó a relatar los otros asesinatos, las autoridades se asombraron de lo mucho que recordaba. Sus pinturas, dijeron, indicaban que tenía memoria fotográfica.

Un asesinato se resolvió después de que Little recordara que la víctima llevaba dentadura postiza. Otro después de que le dijo a Holland que había matado a la víctima cerca de un conjunto de arcos de aspecto inusual en Florida. Una víctima que conoció fuera de un club de striptease de Miami en 1984 fue recordada como una víctima de 25 años con cabello rubio corto, ojos azules y una "mirada hippie".

Mientras seguía hablando, las autoridades de todo el país se apresuraron a investigar casos antiguos, localizar a familiares y poner fin a las familias.

Little reveló pocos detalles sobre su propia vida, aparte de que fue criado en Lorain, Ohio, por su abuela. Las autoridades dijeron que a menudo se llamaba Samuel McDowell.

Estuvo casado una vez, dijo Little, y estuvo involucrado en dos relaciones a largo plazo.

Afirmó que desarrolló un fetiche por el cuello de las mujeres después de excitarse sexualmente cuando vio a su maestra de jardín de infantes tocar su cuello. Siempre fue cuidadoso, agregó, para evitar mirar el cuello de su esposa o novias y nunca lastimar a nadie que amaba.

No creo que haya otra persona que hizo lo que me gustaba hacer, dijo a "60 Minutes". Creo que soy el único en el mundo. Y eso no es un honor, es una maldición