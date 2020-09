Muere a los 82 años, Diana Rigg, la "Reina de las Espinas" de Game of Thrones

E.E.U.U.- Falleció la actriz británica Diana Rigg, la "Reina de las Espinas" de la serie Game of Thrones a la edad de 82 años.

Diana Riggs ha sido una gran actriz reconocida y ganadora de premios Emmy y Tony, lamentablemente murió este jueves.

De acuerdo con su agente, Diana Riggs falleció pacíficamente en su casa en compañía de su familia y pidió privacidad por el difícil momento.

Diana Riggs tuvo la oportunidad de trabajar en la popular serie "Game of Thrones" de HBO en el año de 2013 como Olenna Tyrell, la Reina de las Espinas con la que fue nominada a cuatro premios Emmy.

Cabe señalar que Riggs saltó a la fama en la década de 1960 con su papel de Emma Peel en la serie "The Avengers" en los años 60.

También era reconocida por sus papeles en teatro, cine y televisión, también participó en la película de 1969 de James Bond, "On Her Majesty's Secret Service".

Rigg había sido diagnosticada con cáncer en marzo de este año, según su hija Rachael Striling, dijo que había pasado sus últimos meses reflexionando con alegría sobre su extraordinaria vida llena de amor, risas y un profundo orgullo por su profesión.

Es con tremenda tristeza que anunciamos que Dame Diana Rigg murió pacíficamente esta mañana. Estaba en casa con su familia que ha pedido privacidad en este momento difícil

Dijo su agente, Simon Beresford.

La vida de la actriz Diana Rigg

Diana Rigg nación en el año de 1938 en Reino Unido y pasó parte de su infancia en la India debido al trabajo de su padre.

A los ocho años volvió a Inglaterra para continuar sus estudios, desde muy joven se interesó por la interpretación en la que debuto en el año de 1957.

En 1959 firmó un contrato de cinco años con la Royal Shakespeare Company y comenzó a ser reconocida, uno de sus primeros papeles fue el de Helena en "Sueño de una noche de verano" de Shakespeare y también interpretó a Cordelia en "El rey Lear" junto a Paul Scofield.

Su debut en la pantalla chica se dio con la serie de "The Avengers" en el año de 1963, donde estuvo dos temporadas completas interpretando a la espía Emma Peel.

En 1968 volvió a interpretar a Helena en una versión cinematográfica de "A Midsummer Night's Dream" con otros actores de Royal Shakespeare Company.

En 1969 consiguió su primer papel en la película americana "The Assassination Bureau", basa en una novela ambientada en Inglaterra y también participó como la esposa de James Bond en "On Her Majesty's Secrete Service".

Diana Rig fue galardonada con un Tonny, Emmy y un premio Bafta, ademáss de que fue cofundadora y directora de United British Artits.

Finalmente apareció en la serie de "Game of Thrones" como la Reina de las Espinas, Olenna Tyrell en el año de 2013 a 2017.