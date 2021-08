Muere adolescente de 14 años durante el parto, fue obligada a casarse con un hombre de 26 años por la Iglesia Apostólica de Zimbabwe

África.- La muerte de una adolescent durante el parto en el santuario de una iglesia en la región oriental de Marange, Zimbabwe, encendió las alarmas internacionales, al ser condenando por la Organización de Naciones Unidas.

La historia de Memory Machaya, de tan solo 14 años de edad, quien falleció durante el parto ha provocado una protesta nacional que los activistas esperan que pueda representar un momento decisivo en la concienciación sobre los daños del matrimonio infantil.

La muerte de Machaya se ha relacionado con las prácticas de la Iglesia Apostólica de Zimbabwe, una secta que practica el matrimonio infantil y a menudo rechaza el uso de medicamentos y tratamientos hospitalarios.

Una petición llamada '¡Justicia para la Memoria Machaya!' ha acumulado más de 90.000 firmas tras una oleada de cobertura de prensa internacional. Si bien la policía dice que ha comenzado las investigaciones, muchos piden una mayor transparencia en el interés público, informó la organización Girls Not Brides.

Zimbabwe se ha comprometido a poner fin al matrimonio infantil, precoz y forzado para 2030. También ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, que establece una edad mínima para contraer matrimonio de 18 años. Pero a pesar de esto, las niñas de Zimbabwe no están a salvo de la práctica.

Cabe mencionar que más de un tercio de las niñas se casan antes de los 18 años en el país y el 5% se casan antes de los 15 años.

Se cree que en el caso de Machaya, ella se casó dentro de la Iglesia Apostólica, lo que alienta a las niñas de hasta 10 años a casarse con hombres mucho mayores para obtener "orientación espiritual".

Las complicaciones del embarazo y el parto se encuentran entre las principales causas de muerte en las niñas de 15 a 19 años.

Girls Not Brides Zimbabwe pide al gobierno de Zimbabwe que adopte un enfoque más coordinado para abordar el problema del matrimonio infantil y apoyar a las niñas que ya están casadas.

Las Naciones Unidas también han instado al gobierno de Zimbabwe a reconocer el matrimonio infantil como un delito y poner fin a la práctica.

“La historia de Memory nos recuerda a diario por qué debemos redoblar nuestros esfuerzos para acabar con esta práctica en todos los países. El matrimonio infantil les quita a las niñas su agencia, su educación e incluso sus vidas ", apuntó Nerida Nthamburi, directora de Compromiso de África en Girls Not Brides: The Global Partnership to End Child Marriage.

Por la muerte de Machaya, fue arrestado Hatirarami Momberume e 26 años, acusado de embarazar a la niña de 14 años que murió recientemente al dar a luz en el santuario de una secta apostólica en Marange, mientras que los padres de la niña también fueron arrestados en Kwekwe por frustrar el curso de la justicia.



