Muere cineasta Alan Parker a los 76 años; director de "Expreso de medianoche y "Evita"

Alan Parker, escritor, director y productor de cine británico, cuyos trabajos más conocidos son "El expreso de medianoche"(1978), "Fama" (1980), Pink Floyd The Wall (1982), "Birdy" (1984), "Evita" (1996), falleció a los 76 años, según informó este viernes 31 de julio una portavoz del cineasta.

De acuerdo al comunicado emitido en nombre de la familia de Alan Parker, el director de cine falleció después de luchar por un largo tiempo tras padecer una enfermedad de la que no fue especificada. Luego de darse a conocer la noticia de su muerte, varios colegas señalaron su pesar, destacando el gran talento del también actor británico.

Uno de ellos fue el director Nick Murphy, conocido por dirigir las películas "The Awakening"(2011) y "Blood" (2012), quien escribió en redes sociales sobre el fallecimiento de Parker. "Alan Parker hizo muchísimas películas maravillosas. Simplemente maravillosas. Un talento enorme. Como estoy seguro de que lo saben", escribió en Twitter.

Las películas de Alan Parker lograron en total 10 premios Oscar y 19 Bafta, además en 1985 logró el gran premio del Festival de Cannes por su película Birdy (1984), filme protagonizado por Matthew Modine y Nicolas Cage, actores hasta ese entonces desconocidos

Matthew Modine en "Birdy" (1984) | Especial

Por su parte, el productor David Puttman destacó que siempre estuvo impresionado por el talento de Alan Parker su "amigo más antiguo y cercano" y añadió que "mi vida y la de muchos otros que lo quisieron nunca será igual". Puttman produjo películas de Parker tales como "Melody"(1971) y "El expreso de medianoche" (1978", por la que fue candidato al Oscar como Mejor Director en 1978.

Alan Parker dirige a Madonna en "Evita" (1996) | Especial

Parker destacó en el género cinematrográfico del musical con las películas "Bugsy Malone" (1976), Fama (1980), Pinky Floyd Tha Wall (1982), "The Commitments" (1991) y "Evita" (1996), esta última película protagonizada por Madonna y Antonio Banderas logró ganar tres Globos de oro y el Oscar a la Mejor Canción Original (You must love me).

En el año de 2002, la reina Isabel II concedió el título a Alan Parker de Caballero del Imperio Británico por su contribución al mundo con su arte; en 2005 recibió un Doctorado Honoris Causa en Bellas Artes por la Universidad de Sunderland, cuyo rector es David Puttman; y en 2013 le otorgaron un premio honorífico en la entrega de los Bafta en reconocimiento por su trayectoria.

Alan Parker, quien nació en Londres, Inglaterra el 14 de febrero de 1944, fue uno de los cineastas más importantes y destacados de Gran Bretaña, cuyos filmes también incluyen "Mississippi Burning", "Angela's Ashes" y "Después del amor", esta le resultó difícil porque le recordaba la ruptura de su propio matrimonio.

